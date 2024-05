Toledo, en alerta amarilla en Colón para jugar ante Defensores de Belgrano

Para la fecha 15 como visitante ante Defensores de Belgrano, Javier Toledo llegará condicionado con cuatro amarillas en Colón. Luego vendrá Chaco For Ever

Un partido de exigencia por ser uno de los que pelea arriba. Si bien el Sabalero le lleva una luz de seis unidades, el Dragón marcha tercero y asoma como un competidor de talla. Asimismo, el DT Iván Delfino consideran también las dimensiones reducidas del estadio Juan Pascuale, tal como pasó ante Brown (A). Detalles que suman en esta competencia extensa y reñida.

Javier Toledo debe cuidarse en Colón

De cara a este compromiso, pero también pensando en los próximos, Javier Toledo llega en capilla con cuatro amarillas. En caso de recibir una más, quedará al margen del compromiso en el Brigadier López ante Chaco For Ever, que todavía no tiene fecha ni hora definidos.

Javier Toledo.jpeg Javier Toledo llega con cuatro amarillas en Colón al partido ante Defensores de Belgrano. José Busiemi / UNO Santa Fe

Justo el delantero comenzó a encontrar su mejor versión, con tres goles en dos cotejos, y por eso no se vuelve un tema menor, ya que es considerado titular. Pero atendiendo a que nada se puede andar regalando, Delfino tampoco lo andará cuidando. Dependerá de lo que pase en los partidos. Eso sí, cuando se mira de reojo, en la fecha 16 habrá que visitar a San Telmo, el escola.

Las cuatro amonestaciones de Javier Toledo en Colón

Fecha 5 vs. Estudiantes de Río Cuarto 2-1

Fecha 11 vs. Morón 2-0

Fecha 13 vs. Brown (A) 4-0

Fecha 14 vs. Almagro 3-0