El motivación de Troncoso tras clasificar en la Copa Santa Fe: "Esto me sirve para mostrarme"

Bajó del plantel de Primera para recuperar rodaje y fue una de las piezas importantes en el triunfo de la reserva de Colón 2-0 ante Atlético de Rafaela para clasificar a los cuartos de final de la Copa Santa Fe. Se trata de Laureano Troncoso, que no ocultó su felicidad por esta victoria en el Nuevo Monumental.

"La verdad, muy contento. Los chicos arrancaron mal en reserva, con cuatro partidos sin ganar, y el viernes lo pudimos cambiar con el triunfo ante Instituto y ahora logramos hacerlo acá, sobre todo con toda esta gente", contó el atacante.

• LEER MÁS: Adrián Marini: "Los chicos de Colón están a la altura"

Asimismo, resaltó lo importante y motivante que fue jugar en un ambiente cargado de fútbol, con cerca de 2.000 hinchas en la tribuna: "Es algo lindo para chicos como nosotros que la gente te acompañe. Ni hablar para jugadores como nosotros, que somos del club y nos da un plus para demostrar. Gracias a Dios pudimos ganar y es para toda esta gente".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLaContineta%2Fstatus%2F1701396787129364550&partner=&hide_thread=false TRONCOSO JR SEÑORAS Y SEÑORES pic.twitter.com/DL1QqMKjBK — La Contineta (@LaContineta) September 12, 2023

Asimismo, Troncoso se sinceró: "No venía jugando en el plantel de Primera. Sí iba al banco, pero no jugaba y esto me sirve para mostrarme y sumar minutos".

• LEER MÁS: Gorosito apostará por la dupla ofensiva del "viejo" Colón

En el final, dijo que el plan de Adrián Chupete Marini funcionó a la perfección: "Por suerte lo que habíamos ensayado salió y logramos el triunfo".