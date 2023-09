• LEER MÁS: Las preguntas que el hincha de Colón se hace y que no tienen respuestas

El DT Néstor Gorosito trata de esquivar el tema para centrarse en mirar para arriba. Es decir, pelear entre los primeros puestos que, dicho sea de paso, hará olvidar lo que pasa en la general. La cuestión es que se miran ambas y por eso, fue un fuerte golpe el que recibió de la Gloria, justo un rival directo.

• LEER MÁS: Así sigue el camino de Colón en procura de salvar la categoría

Claramente el Sabalero no estuvo en su noche. Otra vez le dieron vuelta un partido y careció de reacción. A lo que también se le agregan otros detalles, como las flojas coberturas en las pelotas paradas. En este sentido, hay un problema muy marcado por ahora sin solución: cuatro de los seis tantos que ya le marcaron en el torneo fueron luego de un tiro libre o córner.

• LEER MÁS: Tres regresos claves con los que contará Gorosito en Colón

Tener gente alta no garantiza nada, pero si brinda un plus y Colón por ahora no le saca provecho. Justamente, dos de los goles de Instituto llegaron por la vía aérea y de la misma manera. Algo en lo que enfatizó Pipo en conferencia de prensa. Es cuestión de hacer el repaso. El primero se lo hizo Matías Cóccaro, en el empate de Huracán, que luego lo ganaría 2-1.

¡Apareció el Zorro! Matías #Cóccaro aprovechó un rebote y puso el empate de #Huracán ante #Colón

El segundo llegó a través de Damián Martínez para Rosario Central, luego de capitalizar un rebote que quedó luego del tiro de esquina que ejecutó Ignacio Malcorra. Luego, el Sabalero lo terminó ganando 2-1.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1702857323801202765&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL EMPATE DEL CANALLA



Tras una serie de rebotes en el área de Colón, Damián Martínez logró definir para el 1-1 de Rosario Central.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/S09qv9XjOd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 16, 2023

Mientras que los otros dos fueron justamente en la noche cordobesa del miércoles, con los sendos testazos de Adrián Martínez. Quedará para el debate si el arquero Ignacio Chicco debió salir.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1704650807205855732&partner=&hide_thread=false UNA MARAVILLA DE GOL



Adrián Martínez metió un gran cabezazo para poner el 1-1 de Instituto ante Colón. ¡Partidazo en Córdoba!#LPFxTNTSports pic.twitter.com/s1buYwofpN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2023

Embed DOBLETE DE MARAVILLA



Otro cabezazo de Adrián Martínez para darlo vuelta y poner el 2-1 de Instituto ante Colón#LPFxTNTSports pic.twitter.com/mFXYM3lHHS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2023

Gorosito se fue molesto con esta situación, insistiendo con "corregir para seguir mejorando". Una falencia que se nota cada vez más y que será clave enmendar para seguir en esta pelea por quedarse en Primera.