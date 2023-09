Las preguntas que el hincha de Colón se hace y que no tienen respuestas

La primera podría ser ¿Por qué a Colón le marcaron cuatro goles consecutivos de pelota quieta en los últimos tres encuentros? Y la primera respuesta apuntaría al arquero Ignacio Chicco quien viene demostrando dificultades a la hora de salir a cortar los centros. Le cuesta tomar la decisión de ir a buscar el balón y esas dudas lo terminaron condenando.

Pero también hay que incluir al resto de los jugadores, que ante Instituto perdieron sistemáticamente en las pelotas quietas, ni siquiera llegando a incomodar a los futbolistas rivales. Colón es un equipo con altura, fundamentalmente en sus marcadores centrales (Germán Conti y Facundo Garcés), pero ni eso ayudó para imponerse por arriba. Habrá que trabajar y mucho en ese aspecto, para contrarrestar las virtudes de los adversarios.

La segunda sería ¿Por qué Gorosito insiste en juntar a Favio Álvarez con Ángel Cardozo Lucena? La realidad indica que hasta ahora el volante paraguayo no demostró condiciones para ser titular. Y en el caso del exTalleres, está claro que le cuesta la recuperación y el retroceso.

Así las cosas, a ese tándem le falta presencia para la recuperación del balón. Es un mediocampo demasiado permeable y allí el entrenador deberá meter mano. Colón no puede darse el lujo de perder la batalla en esa zona, juntando a dos futbolistas que no logran complementarse.

Una tercera pregunta es la siguiente ¿Por qué cuando salió Alberto Espínola ingresó Gian Nardelli y no Eric Meza? Está más que claro que Nardelli rinde mejor como marcador central y no como lateral. Por lo cual, ubicarlo en esa posición, no hace otra cosa que desmejorar sus prestaciones.

Teniendo un lateral como Meza, que fue de los mejores jugadores de Colón en el Torneo de la Liga, no se entiende la decisión del entrenador. Y más habida cuenta de la velocidad que demuestra Meza a la hora de pasar al ataque. Con Nardelli, el equipo no tuvo sorpresa en ataque cuando tuvo que salir a buscar el resultado.

Incluso con cinco fechas jugadas, habría que preguntarse si Meza no merece una oportunidad como titular, ya que el rendimiento de Espínola claramente fue de mayor a menor. El lateral paraguayo muestra enormes deficiencias a la hora de marcar.

La cuarta se cae de maduro ¿Por qué sacó a Ramón Ábila que era el mejor jugador de Colón? Resultó por demás de llamativa la salida de Wanchope a los 19' del segundo tiempo. Y es que era el jugador más claro con la pelota en los pies, venía de marcar un gol y era el único que inquietaba en ataque.

Luego de la salida de Ábila, Colón no generó nada más en ataque. En todo caso, si Gorosito quería meter a Javier Toledo, podría haber salido otro futbolista. De hecho, ante Talleres por Copa Argentina y cuando necesitaba empatar, junto a Ábila con Toledo y así llegó el empate del Sabalero.

Una quinta pregunta tiene que ver con el aspecto físico ¿Por qué a Colón lo superan cuando el partido se presenta friccionado? La realidad indica que cuando el desarrollo del juego se hace disputado, el rival lo complica y mucho. Cuando Colón maneja la pelota se convierte en un equipo con criterio.

En cambio cuando la pierde o el partido se plantea en un terreno de lucha y disputa, allí no logra salir indemne. Colón es un equipo de tenencia, pero no de intensidad. Y eso se notó mucho en los dos partidos ante Huracán e Instituto, en el que ambos rivales le terminaron ganando por actitud.

Una sexta pregunta sería ¿Para jugar de visitante, no es hora de que Gorosito modifique el esquema? No sería descabellado pensar en una formación para jugar de local y otra para hacerlo de visitante. Y es que no todos los partidos son iguales y en estos partidos decisivos, la premisa pasa por incomodar al rival y no facilitarle las cosas.

En ese sentido y con la vuelta de Paolo Goltz, una posibilidad sería jugar con tres marcadores centrales para solidificar la línea defensiva y además ganar en presencia por arriba. Teniendo tres marcadores centrales en buen nivel, asoma como lógico incluirlos dentro de la formación titular.

La séptima tiene que ver con la posición del lateral izquierdo ¿Debe continuar como titular Rafael Delgado o tiene que jugar Emmanuel Mas? El partido de Delgado contra Instituto fue decididamente malo y contra Huracán no había jugado bien, además de ser expulsado.

Es verdad que en los primeros partidos de este nuevo ciclo había cumplido, pero ahora teniendo un competidor de trayectoria y experiencia como Mas, la sensación es que Delgado podría entrar en la variable de ajuste. Es verdad que el exEstudiantes contra Central mostró algunas dudas, pero la sensación es que físicamente le saca ventaja a Delgado.

Y se podrían seguir haciendo algunas preguntas más en busca de respuestas que por ahora no llegan. No es para rasgarse las vestiduras ni dramatizar, Colón cuenta con un buen plantel y tiene un potencial importante para salir de la incómoda posición que ostenta. Y precisamente, muchas de estas preguntas tienen que ver con la posibilidad concreta de mejora pensando en lo que viene.