Vegetti: "En Colón la pasé mal y sufrí mucho"

Pablo Vegetti vive un gran presente, más allá de la pandemia, ya que es el capitán y goleador de Belgrano en la Primera Nacional. "Es un momento complicado, pasé por muchos estados en la cuarentena. Hay que estar fuerte en lo mental", comentó. Pero también se acordó de su paso por Colón y de Gustavo Alfaro.

Vegetti, exatacante de Colón en la temporada 2015/2016, y Alfaro coincidieron en Gimnasia en la temporada 2016-17, cuando el atacante había regresado de Colón. "Gustavo Alfaro me dejó colgado sin siquiera entrenar. Si me hubiese dicho que no me iba a tener en cuenta, me iba del club. Quedé ocho meses colgado", disparó.

"Alfaro no me fue de frente y eso no se lo podés hacer a un jugador", completó el delantero santafesino Vegetti sobre Lechuga. En aquella oportunidad, el entrenador no lo tenía entre sus principales posibilidades.

En otro orden, Vegetti contó cómo fue el pedido a la Agencia Córdoba Deportes para regresar a las prácticas. "Fuimos a plantear entrenar la parte física acá en Córdoba. Aunque sea sin pelota. Pero no se pudo lamentablemente. No quisimos sacar ninguna ventaja, sólo a preguntar y pedir que se pueda correr en nuestro predio. Nos ayuda a la salud mental de todos. Necesitamos entrenar, como el aire para respirar", indicó en el ex-Colón diálogo con "Tanto por decir".

Por último, admitió que se arrepiente de haber vestido la camiseta del Sabalero, durante la temporada 2015/20016. "Es muy difícil jugar en el club del que uno es hincha. Me arrepiento de haber ido a Colón, porque perdí el fanatismo y la pasión que tenía. La pasé mal y sufrí mucho. Obviamente que quiero que le vaya bien siempre", completó el ahora atacante de Belgrano.