Manuel Vicentini fue uno de los jugadores que habló con los medios, una vez que terminó el entrenamiento de cara al choque ante Almirante Brown, en función del último amistoso ante Atlanta, y comenzó analizando: "Estuvimos hablando de que el objetivo es mantener el arco en cero, y lo pudimos lograr ante Atlanta. Sin embargo, la realidad es que nos faltó claridad para generar situaciones de gol, aunque no tuvimos esa cuota de eficacia para romper el cero".

Pero no se quedó allí, y en cuanto a lo que estuvieron trabajando en la semana en Colón, Manuel Vicentini indicó: "La paciencia que hay que tener es difícil para la exigencia que tiene un club como Colón. Tenemos que buscar como equipo responder siempre, más que nada de local. El verdadero torneo arrancó de visitante, es donde tenemos que sacar esa garra y esa lucha que es distintiva de la categoría. Será importante ser eficaces porque los partidos son muy cerrados".

VICENTINI.jpg

En cuanto al rival que tendrá Colón el próximo domingo en el Brigadier López, Manuel Vicentini analizó: "Es difícil hablar de Almirante Brown ya que cambiaron de técnico justo ahora. No sabemos bien qué va a plantear aunque no más allá que no cambien los nombres seguro cambiaría el planteo que se vio en los primeros partidos. Tenemos que empezar bien en los primeros minutos".

En el final se refirió al momento del plantel de Colón, tras las dos primeras fechas del certamen, e indicó: "Todavía nos vamos conociendo con los compañeros, esto es partido a partido, y allí conoceremos qué puede dar cada uno. Vamos por buen camino porque mientras buscamos el funcionamiento se van dando buenos resultados, que es fundamental a la hora de construir un plantel, recién vamos un mes de laburo".