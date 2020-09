Vignatti: "Con Spahn no estoy peleado, pero le quiero ganar"

En las últimas horas el presidente de Colón José Vignatti había dialogado con radio Sol 91.5 y en un tiro por elevación había apuntado a Unión cuando manifestó: "Colón piensa en grande y otros equipos no piensan en grande, piensan en un plantel menor, sin expectativas deportivas. En Colón ningún directivo es acreedor ni de cinco centavos, en cambio en otros clubes pone plata el presidente o algún dirigente y eso no ocurre en Colón. En Colón el club es de los socios y no de los directivos".

Sin embargo, luego charló con Radio Eme 96.3 y allí desechó cualquier tipo de conflicto con el presidente de Unión Luis Spahn "De ninguna manera estoy peleado con Spahn, por supuesto que le quiero ganar, pero eso no quiere decir que estemos enemistados ni mucho menos. Al contrario, incluso hemos viajado juntos a reuniones y tenemos un buen diálogo", sentenció.

A la hora de referirse a la situación económica y la renegociación de los contratos indicó: "Es complicado cuando la caja es chica, pero encontramos buena predisposición por parte de los jugadores. Paulatinamente va mejorando, pero más allá de la televisión los otros recursos son exiguos. Es entendible que haya bajado la masa societaria, pero debemos ser optimistas. Más allá de algunas malas interpretaciones, la mayoría de las negociaciones se fueron encarrilando".

Consultado por aquella versión de que Eduardo Domínguez pensó en renunciar,respondió: "Eduardo esta muy cómodo en Santa Fe, me lo manifiesta de manera permanente. Además volvió para lograr cosas importantes con Colón. No hay ningún problema. Gracias a Dios tenemos un predio muy lindo para trabajar y la verdad que genera muy buena onda trabajar en un lugar tan bien cuidado".

En relación al armado del torneo y la chance trunca de jugar el Clásico opinó: "En realidad es José Alonso el que está contacto con AFA. Pero nos hubiera gustado que haya Clásicos para que la gente se entusiasme después de tantos meses sin fútbol. Se debería haber programado una fecha de Clásicos, pero lamentablemente no fue así".

Consultado por el gesto de Brian Fernández y la situación de Rafael García expresó: "Brian podría estar en cualquier lugar del mundo jugando por sus condiciones. Pero eligio Colón resignando mucho dinero, ya que tiene la ilusión de vestir la camiseta de Colón y por eso lo recalcamos siempre. Respecto a García existe una irregularidad, se trata de un problema importante y nosotros debemos separarnos de situaciones que nos pueden comprometer".