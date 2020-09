"Colón piensa en grande, pero otros clubes no lo hacen"

El presidente de Colón, José Vignatti, dialogó con Radio Sol 91.5 y allí se refirió al presente económico del club. Habló sobre los conflictos con algunos jugadores, de la conformación del plantel, pero también marcó distancia por la forma en que se manejan otros clubes. "En lo institucional Colón está muy bien pero con algunos avatares propios de la pandemia. Tratando de normalizar todo, venimos de una inversión importante con un plantel numeroso, pero ahora hay que desacelerar y pensar en las próximas competencias. Veníamos creciendo, dos años consecutivos en Copa Sudamericana, el salto de calidad significa plata, inversión y para hacer esa diferencia hay que invertir más dinero", comenzó explicando. Algo general en los clubes.

Para luego agregar "Jugando una Copa tenés una economía A, si jugás solo el torneo local tenes una economía B, pero vemos con mucho estupor cierto tipo de comentarios. Esperemos solucionar el problema con la titular de Agremiados, no es imposible el diálogo y lo vamos a intentar. No nos fue mal económicamente, no tenemos juicio con los jugadores, ahora no pudimos arreglar con dos futbolistas, pero vamos a seguir dialogando".

Siguiendo con la cuestión económica y los reclamos hechos por algunos futbolistas manifestó: "Tomamos dos veces un club prácticamente fundido, pero que no se olviden que hay una pandemia. Veníamos con un equipo costoso, porque el año pasado jugamos cuatro competencias simultáneas. Entonces se hizo un combo, pero que está en camino de solucionarse, tenemos más a cobrar que a pagar. No hay ningún delito que se mande un telegrama".

En otro tramo de la charla disparó: "Colón piensa en grande y otros equipos no piensan en grande, piensan en un plantel menor, sin expectativas deportivas. En Colón ningún directivo es acreedor ni de cinco centavos, en cambio en otros clubes pone plata el presidente o algún dirigente y eso no ocurre en Colón. Preferimos pelearla, pero no que los directivos sean los dueños del club, en Colón el club es de los socios y no de los directivos".

Consultado por los conflictos latentes dijo: "Con los que tuvimos problemas los fuimos solucionando, se fueron nueve jugadores en junio y ahora debimos reformular contratos actuales y no llegamos a una solución con dos de ellos. Con García hay una situación anormal y el club no puede ser cómplice de eso. Ronaldino por entrar de una manera parecida a Paraguay fue preso. Por eso denunciamos esa irregularidad".

Respecto al acuerdo logrado con Brian Fernández contó: "No estuve en esa negociación, pero tuvo gestos importantes. Si hay un jugador en Colón que tiene sentido de pertenencia es Brian Fernández, sino no estaría en Santa Fe, podría jugar en cualquier otro lado. Domínguez está muy contento con Brian".

De la conformación del plantel contó: "Teniendo en cuenta que contamos con un plantel muy numeroso y es un torneo bastante atípico, el técnico prefirió convocar muchos jugadores de las inferiores. Estamos muy confiados en eso, Domínguez nos pidió tres refuerzos y dos ya están. Nos faltaría uno para completar el plantel. Con Piovi está todo acordado de palabra, pero falta la firma y el otro jugador está esperando un vuelo comunitario para venir al país".

Ya en el final de la charla habló sobre su candidatura en las elecciones y sobre la figura del secretario"Ya me hicieron mil veces esa pregunta, yo no pienso en las elecciones, hay muchos problemas por resolver y lo vamos a hacer. No es momento de pensar en eso. Por el momento no habrá secretario técnico porque estamos en una economía de restricción".