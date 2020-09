"Somos una familia muy reservada, yo vivía alejado de la ciudad. Fue un partido extraño, me tocaron con la varita y pude hacer el gol. No te voy a decir que no lo disfruté, pero otro lo hubiera disfrutado más, yo por mi personalidad soy así, más reservado", recordó en una oportunidad Gabriel Migliónico sobre ese triunfo de Colón.

Mientras que luego, Migliónico confesó sobre ese gol a Unión que le dio el triunfo a Colón, en el Clásico Santafesino: "Recuerdo que al otro día había algún evento con un hospital y yo fui. Pero fue una locura de gente, me tuvieron que sacar por otra puerta, fue una locura, yo no estaba acostumbrado a esas cosas. Mis formas son más reservadas y estando tranquilo, nos tocó ir a comer con mi señora y que no nos quiera cobrar, nos decían que comamos lo que queríamos. Eso me daba vergüenza".

Gabriel Migliónico esperó 88 minutos en el banco hasta que Edgardo Bauza lo llamó para que entrara por Parodi. Apareció sobre la izquierda como un fantasma, casi en la línea de fondo, para recibir un pase de Delgado. Ortiz le dio un metro y se terminó la racha de cuatro empates clásicos consecutivos. Gaviota sacó el zurdazo paralelo al arco y Nereo Fernández achicó... Todo menos las piernas. La pelota pegó en el taco izquierdo del "1" y adentro. Iban 44 minutos y 35 segundos de la etapa final, de lo que sería un nuevo triunfo de Colón en el Clásico Santafesino.

Síntesis

Colón (1): Joaquín Irigoytía; Jorge Bontemps, Pablo Morant, Alcídes Píccoli, Ariel Pereyra; Julio Toresani, Alejandro Capurro, Javier Delgado; Juan Martín Parodi; César Carignano y Leonardo Mina Polo. Director técnico: Edgardo Bauza.

Unión (0): Nereo Fernández; Adrián González, Femando Ortíz, Marcelo Mosset, Horacio Humoller; Norberto Fernández, Jorge Priotti, Leonardo Torres; Rubén Capria; Martín Perezlindo y Roberto Silva Pro. Director técnico: Frank Kudelka.

Gol: ST 44' Gabriel Migliónico (C).

Cambios: ST 9' Andrés San Martín x Torres (U); 15' Darío Gigena x Mina Polo (C); 24' Pablo Islas x Perezlindo (U); 43' Gabriel Migliónico x Parodi (C); y 46' Martín Romagnoli x Capurro (C).

Amonestados: Toresani y Capurro (C); L. Torres, González, Priotti y Humoller (U).

Estadio: Brigadier López.

Arbitro: Claudio Martín.

Recaudación: $163.800