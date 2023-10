Vignatti, contundente en Colón: "Si todo hubiera andado bien, Pipo aún estaría acá"

"El justificativo por el cual queríamos que se juegue más tarde era para tener un tiempo más por la situación deportiva , pero lo entendemos, porque ya estaba hecha la programación. Igual, no había argumento sólido para que no se vuelva al horario natural del domingo a las 21 ", expuso Vignatti en charla con el programa La Tercera que se emite por LT9 AM 1150.

El viernes pasado, antes de la presentación de Israel Damonte, el mandamás sabalero solo habló del horario del partido, evitando referirse a lo deportivo. En este caso, sí analizó la acuciante situación: "El fútbol es así, se resuelve por mínimos detalles y uno hace hasta donde puede. Se trabajó bien en la conformación del equipo y con opiniones favorables de las contrataciones. Ojalá encontremos el camino, con aspiraciones de participar en las finales de la Copa de la Liga, cuyos resultados nos llevarán a salvarnos del descenso. Para estar a salvo de todo te podés clasificar para la parte final. La distancia entre la clasificación y la salvación es mínima".

José Vignatti.jpg José Vignatti habló del complejo presente deportivo de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Luego, se refirió al paso de Néstor Gorosito: "Eso lo tiene que evaluar la gente. Si todo hubiera andado bien, estaría acá, pero las circunstancias se dieron así, más allá de su voluntad de él de retirarse. Uno trata de tener la logística a full y los cambios a veces producen las cosas que uno espera. No quiero hablar de alguien que ya no está, pero quedó las mejor de las relaciones".

En otro tramo, se le consultó sobre si el empate en el Clásico Santafesino lo molestó: "Soy futbolero como cualquiera. Soy uno más. Desde antes de ser directivo y cuando no me toque serlo más. En determinadas circunstancias pensábamos que estábamos para más y no se dio".

Pipo Gorosito.jpg José Vignatti reconoció que quedó "la mejor relación" con Pipo Gorosito. UNO Santa Fe | José Busiemi

Vignatti, sobre la salida de Gorosito y el arribo de Damonte

"En un momento muy atípico de buscar un técnico, donde muchos tenían compromisos, si lo trajimos (por Israel Damonte) es porque tenemos expectativas de que esto se revierta. Coincidimos que material hay y que es cuestión de quizás acomodar algunas cositas nomás para lograr el objetivo", enfatizó José Vignatti.

Respecto a las diferencia de planteles con el del campeonato anterior, remarcó: "El tema de (Marcelo) Saralegui fue una cuestión atípica y no da para remover, pero con este plantel tenemos cifras esperanzas de que todo se pueda revertir. Todos opinan que Colón tiene buen equipo, pero no lo demostramos en la cancha. Se mejoró, pero no lo suficiente. El plantel está más jerarquizado y hay que mostrarlo en la cancha. Es a lo que aspiramos ahora".

FormaciónColón.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

En otro tramo de la entrevista, el presidente de Colón admitió un acercamiento con los jugadores: "Hablo permanentemente con el plantel. Viví muchos planteles y acá hay buenos jugadores y mejores personas. Hay una camaradería muy buena y eso conlleva a no explicar dónde estamos. La realidad es que no reflejamos en la tabla lo que es el equipo. Estamos a tiempo, pero tampoco da para más y debe ser enseguida. Esperemos sea como lo pensamos".

"Los incentivos económicos en los planteles existen, pero nadie se quejó de algo. Está todo el plantel al día y no hay demora en el pago. En ese sentido, no hay que buscar nada", expuso.

Respecto a cómo se dio la llegada de Israel Damonte, sorprendieron sus declaraciones: "Como fue tan rápido, porque yo me quedé en Buenos Aires después del partido ante Arsenal, el secretario (Gustavo Ingaramo) fue quien llevó adelante las negociaciones y yo desconocía un poco todo. Hoy el dinero es secundario por lo que nos estamos jugando. Cuesta creerlo (risas), no me senté con él, pero tuvo el aval del resto de la comisión y se llegó a un acuerdo. En las próximas horas veremos todo. A partir de ahora no hay más excusas".

Damonte2.jpg José Vignatti le dio el voto de confianza a Israel Damonte. José Busiemi / UNO Santa Fe

"En su último paso por Sarmiento hizo buen trabajo, pese las limitaciones del equipo. A mi modo de entender, era lo que tenía que pasar para inyectarle algo nuevo en Colón", contó Vigatti.

Asimismo, esquivó el tema elecciones de fin de año: "Jamás y menos ahora, pienso en eso hasta que llegue el momento. Tenemos que enfocarnos en tratar de solucionar los problemas de ahora. La institución es grande y está solvente, con otros deportes donde nos va bien. Valoro el esfuerzo de todos, pero Colón es fútbol y el motor que nos ilusiona día a día. Debemos tener las antenas solo para eso".

En el final, se sinceró respecto a los puntos que serían necesarios para mantener la categoría: "Debemos tener gastadas varias calculadoras ya (risas). Es preferirlo vivirlo día a día y que dios nos apare. Somos directivos y tenemos que ir por todo. Después se verá".