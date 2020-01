Fue una semana atípica para el plantel de Colón. Primero por las ausencias de Brian Fernández, que según el entrenador Diego Osella se deben a "problemas personales" y después con irrupción de algunos barras a la práctica del miércoles que generó revuelo. Más que nada, por la impunidad con la que se manejaron. Por eso muchos estaban expectantes de conocer la palabra del presidente José Vignatti al respecto, que dicho sea de paso continúa con las gestiones para concretar los refuerzos que faltan por pedido del DT.

"Ni bien se termine la conformación del equipo, nos abocaremos al proyecto de remodelación de la sede. No el que se viralizó, que incluso interpreto es mejor. Están los recursos asignados y en algún momento lo vamos a aclarar, ya que no tiene nada que ver con lo que se maneja para lo deportivo", comentó en diálogo con LT9 AM 1150, respecto a las obras que se van a encarar en la fachada del Brigadier López.

Pero indefectiblemente, se refirió a la visita inesperada e inoportuna de inadaptados con una reflexión que llamó mucho la atención: "Fue un hecho aislado. Ante todo, digo que no estaba en la ciudad. Una persona entró con una moto irrumpiendo abruptamente en el entrenamiento. Mi versión es que fue solo una persona. Respecto a esto hay que aclarar que primero todos los clubes de la Superliga poseen custodia que se van turnando y que está siempre con el plantel. El otro tema es que a veces hay imprevistos. Entonces hay cosas que en muchas ocasiones no se pueden controlar y desubicados hay en todos lados".

Vignatti

Pero eso no fue todo, porque además reveló cómo lo tomó el grupo, que por lo que se pudo saber tuvo a un muy molesto Osella, que debió dar por terminada la práctica antes de tiempo: "Lo interpretaron como lo que es, sacándole trascendencia. Hoy por las redes sociales se magnifica todo. No quiere decir que uno se saque las responsabilidades, pero hay cosas que se pueden prever y otras que no. Es imposible pensar qué pueden hacer algunos desubicados".

Siguiendo por el mismo hilo conductor, hizo hincapié en la "supuesta" medida de fuerza que adoptaron los jugadores, que todavía deja más dudas que certezas: "Nunca hubo un conflicto. Estuve por trámites del club fuera del país y siempre antes de iniciarse un torneo hay temitas que ajustar como premios y logística. Se venía hablando con otros directivos y como yo soy quien estoy permanentemente, se quería encarar una charla directa".

sabalero

"No hubo medidas de fuerza. De ninguna manera. No hubo retiro de la concentración. Se le dio una trascendencia maximizada. Eso está marcando que somos un club grande y que va creciendo permanentemente y a lo mejor hay cuestiones que no van paralelas y que quizás se retrasan un poquito. Hay cosas muy importantes. Se instauró que se le debe al plantel y no es así. No hubo un reclamo, era solo charla de conciliación de la planificación. Por supuesto que los jugadores cobran premios además del salario, pero de ahí a que haya conflicto es otra cosa y lo único que hace es confundir a la gente. No es tan así. Pulga Rodríguez lo dijo claramente, en un partido amistoso que concentren o no, no modifican la historia. No creo que esté bien hacer cierto tipo de comentarios, pero hay libre expresión, pero en gran mayoría no comparto", enfatizó.

Las ausencias a los entrenamientos de Brian Fernández

"Esta semana no estuve en Santa Fe y volví recién anoche (por este jueves). No hablé con él y estoy enterado de su situación. Estamos tratando de resolverlo. Preocupan todas las cosas, los movimientos a diario del club, no importa quién sea. Es indudable que su nombre genere una ocupación. Sabíamos que hay situaciones más complejas que otras, pero también siempre estaba la chance de cristalizar un acercamiento profundo. El chico tiene la gran oportunidad de mostrar en Colón sus virtudes y nosotros queremos disfrutarlo. Pero hay cosas que escapan a nuestras posibilidades. Trataremos desde todos los ángulos ayudar a que se solucione".

Brian Fernández

Las supuestas deudas

"Todo el tiempo se ataca a lo económico. Que existen incumplimientos y yo desestimo todas esas cosas. Colón siempre estuvo al día y me puso bien que un medio haya indagado en la Superliga sobre cómo era la situación y esta emitió un comunicado manifestando que nunca estuvo en mora. Nos tocó ser foco de algo mediático con los empleados del club (por la demora en el pago del aguinaldo) y que fue todo por un problema de un empleado, que ya no está más, que no se pudieron completar a tiempo los trámites. Nosotros incluso estamos pagando antes del tiempo reglamentario porque tenemos los fondos y los liberamos para que los empleados puedan disponerlo. Pero se atrasa todo un día y es un escándalo y el gremio muchas veces está involucrado".

Pasacalle

Los pasacalles en su contra

"Estúpidos hay en todos lados. Si me preocupara eso no estaría acá. Si fuese que hay algo mal hecho, sin dudas me preocuparía. Pero por esto no. Eso es algo de cobardes. Me encanta cuando te van de frente, pero estas cosas no".

Braian Galván

Sobre la controversional posible salida de Brian Galván a Colorado Rapids acotó: "Creo que estamos bien y lo trataremos de sacar adelante de la mejor manera, con un interés económico de las dos partes que beneficie a ambas partes. Manejamos los tiempos".

Guillermo Ortiz

La postura de Guillermo Ortiz de no jugar más en Colón

"Comparto que la decisión de jugar o no pasa por él. No comparto los motivos, porque nunca hubo problemas económicos".