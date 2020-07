Vignatti: "La administración de Colón está en buenas manos"

En Colón se vive un momento de gran incertidumbre, debido a la falta de resolución en cuanto a la continuidad de jugadores que les pidió a los dirigentes Eduardo Domínguez, las deudas con el plantel y el gran interrogante que se plantea en función de algunos juveniles a los cuales se les termina el contrato el próximo 30 de junio. Quien se refirió a todos los temas que hacen a la vida deportiva e institucional del club fue el presidente José Vignatti.

En el arranque de la charla el presidente Vignatti comenzó haciendo referencia a cuándo estima que se retomarán los entrenamientos y afirmó: "Hablamos con colegas y se estima que alrededor del 15 de agosto se podrían reanudar los entrenamientos, pero es estimativo, leyendo la situación actual. Todo depende de las directivas de las autoridades nacionales. Individualmente los jugadores de Colón están haciendo un trabajo en sus domicilios, en los lugares donde lo pueden hacer. La otra parte será el lanzamiento de los entrenamientos en conjunto. Lo nuestro es una expresión de deseo, a nosotros nos parece que en Santa Fe tenemos una situación más favorable que en Buenos Aires que nos permitiría en el Predio, que es amplio, donde se podrían dar todos los condimentos para que los entrenamientos estén autorizados, pero hay directivas y hay que cumplirlas. Eduardo está cumpliendo con las obligaciones de rigor (cuarentena) hasta la semana que viene. Luego se podrán ver algunos cambios, todo indica que esto se acelerará un poquito".

Posteriormente, se lo metió en las negociaciones con los jugadores que Domínguez le pidió para que continúen en el plantel de Colón, y el presidente Vignatti admitió: "En este momento no estamos en negociaciones con ninguno, ya que queremos tener más precisiones sobre lo financiero, queremos cumplir con los compromisos que teníamos dentro de las posibilidades que nos impuso la pandemia. En un par de semanas trataremos de entrar en conversaciones con los jugadores que nos interesan".

En otro tramo de la charla, el presidnete Vignatti se refirió a la situación económica del club, y apuntó: "Estamos de cara a una realidad que no es tan optimista, en cuanto a los recursos, el más importante es en cuanto a la TV y la venta de jugadores, pero hoy no hay interesados por nadie, los que habían no están presentes hoy. La cuota societaria, más allá de la imposibilidad de un aumento, nos encontró en una cuota de bajo valor, son recursos que no vamos a tener. Hay que tener paciencia, hay un poco de preocupación de algunos medios que hablan de grandes deudas de Colón, no pasa por ahí. Hay algunos retrasos que se van a negociar para tratar de cumplir con todos. Hay dos alternativas, se cobra ahora con una quita o se espera que lleguen más recursos. Algunos se pueden poner más exigentes que otros pero estamos viviendo un panorama donde no se pueden hacer locuras, pero no hay grandes deudas, hay dinero por cobrar que todavía no lo pudimos hacer. Pero estamos muy bien posicionados".

"Hay muchas mentiras que salen en algunos medios o redes, sobre lo que se está viviendo en Colón. Quisiera que muchos de los que están preocupados y hablan de deudas, con bastante pesimismo, hagan una investigación de todos los equipos de Santa Fe, cuantos cheques devueltos tienen y a qué clubes pertenecen esos cheques. Ahí se darán cuenta de las administraciones prolijas y desprolijas. Antes de decir de deudas me gustaría que se investigue eso porque sería un premio para los que hicieron las cosas bien", agregó el presidente Vignatti.

Cuando se le preguntó a Vignatti qué le preocupa del presente de Colón, el presidente admitió: "Institucionalmente estamos con una gran tranquilidad, no estamos pasando por un mal momento económico, son circunstancias derivadas de la pandemia, pero lo vamos a solucionar. Nunca fuimos de los dirigentes que endeudaron al club, que los socios del club se queden tranquilos que la administración está en buenas manos, y que lo vamos a corroborar como lo hicimos en los 16 años que estuvimos al frente del club. Son cinco o seis recursos que están limitados".

En cuanto a si los rumores de un mal momento económico obedece a las elecciones que se realizarán en diciembre, el presidente Vignatti dijo: "Puede ser que obedezca a una contienda electoral que se avecina, pero no estoy en la cabeza de ellos, nosotros tenemos la cabeza bien ubicada, no solo en el relato sino en la trayectoria, que podemos demostrar lo que hicimos, no hay que hacerse ecos de los agoreros y de otros intereses, las cuestiones se ganan con el tiempo y las gestiones, y creo que lo demostramos".

También Vignatti hizo referencia a los recursos que disminuyeron con la pandemia, y afirmó: "Sabemos que cuando se reactive esto hay muchos que pasaron a ser simpatizantes cuando eran socios, que están esperando sus situaciones personales. Tenemos que ponernos en la situación de cada simpatizante que tenemos que ser comprensivos en cuanto a eso. Primero tienen que atender las situaciones personales y luego las del club".

Dominguez y Vignatti.jpg El presidente Vignatti dijo que todavía falta para comenzar a hablar de refuerzos para Domínguez.

En tanto que también se lo consultó sobre lo que le falta a Colón en materia futbolística y el presidente afirmó: "Lo hablamos con Eduardo, pero todos los días aparecen nuevos ofrecimientos donde no nos inclinamos por ninguno, ya que hay que solucionar cuestiones que vienen de lo anterior, llegado el momento de los entrenamientos hay que acelerar y tratar de obtener los elementos necesarios para tener una buena participación".

Se le preguntó por la continuidad de Guillermo Celis, y Vignatti afirmó: "Todo dependerá de los jugadores que se queden, si hay posibiidades que algunos acepten las condiciones que les ofrecen el club para quedarse. Pero primero tenemos que solucionar los temas contractuales anteriores con Celis, con quien está solucionado, pero pertenece a un equipo (Vitoria Guimaraes). Él tendrá que ver su situación para ver cómo la resuelve. Hoy Colón no está en condiciones de pagar préstamos ni comprar jugadores".

Después se refirió a los rumores que señalan que Leonardo Burián quisiera marcharse de Colón, y el presidente afirmó: "No tuvimos ningún contacto, de ninguna manera, sé que está en contacto con el técnico, pero si hubiese sido una situación negativa nos habríamos enterado. El jugador está en su país y cuando se solucione el tema de los entrenamientos seguramente vendrá".

Sobre la situación de Brian Fernández, el presidente Vignatti reconoció: "El jugador si está con su ficha en Colón es porque hubo intereses de ambas partes, en el medio surgieron cosas pero contribuyó mucho el tema de la pandemia que hasta cuesta tener una comunicación, tuvimos paciencia y la tendremos por un par de semanas más hasta que se aclare el tema. Domínguez nos manifestó su optimismo en relación a la calidad del jugador, pero otras cuestiones habrá que resolverlas y ponerle toda la atención a cosas que hay que tratarlas de una manera especial".

Luego el presidente de Colón se refirió al conflicto con Utedyc, y tiró: "Nosotros defendemos los derechos, el patrimonio y los intereses del club y siempre vamos a estar en buenos términos con los genuinos trabajadores, que son necesarios, y no estaremos con las apetencias desmedidas generadas por otra situación"