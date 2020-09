"Voy a gritar muchísimos goles con la camiseta de Colón"

En las últimas horas Brian Fernández rompió el silencio luego del positivo de coronavirus. El delantero de Colón volvió a los entrenamientos el pasado viernes, luego de estar dos semanas aislado. Y este miércoles primero dialogó con TyC Sports y luego lo hizo con Radio Sol 91.5 en el programa La Voz del Sabalero.

En el inicio de la charla habló sobre el tiempo que pasó luego de dar positivo de coronavirus "La pasé mal, fue un momento muy difícil que el pasé, pero aproveché para estar en casa con mi familia, Estuve tranquilo entrenándome mediante video llamada en doble turno con el profe Charly", detalló.

Para luego agregar "Ahora me están poniendo a punto y estoy trabajando diferenciado teniendo en cuenta que estuve unas semanas sin entrenar con el plantel. Somos cinco los jugadores que estamos en otra etapa de la preparación, haciendo un reacondicionamiento físico".

Consultado por su relación con Eduardo Domínguez contó: "Cuando pasamos parte de la cuarentena juntos hablamos mucho de la familia, de la vida, no era la persona que algunos me decían. Yo escucho lo que dice la gente, pero Eduardo es una persona maravillosa, que me brindó sus consejos y me habló de la mejor manera. En todos los entrenamientos se acerca y me habla, me incentiva permanentemente".

"Ahora estoy tratando de darme mas bola a mi mismo, fueron muchas cosas malas las que me pasaron. Hablé más con mi mamá, con mi familia. En su momento tiré los celulares no quería hablar con nadie y acercarme a mi familia fue lo mejor que me pasó. Y estar con mi hijo es maravilloso", relató el delantero.

En otro tramo de la charla dijo: "Yo dejé todo para quedarme en Colón y hacer las cosas que tengo pensado con esta camiseta. No veo la hora de gritar un gol con la camiseta de Colón, pero estoy tranquilo porque se que voy a gritar muchísimos goles, de eso estoy seguro".

"Quiero cuidar esta camiseta, soy jugador de Colón y la quiero defender el mayor tiempo posible. Quiero demostrarle a la gente que puedo hacer goles, que puedo jugar bien y ayudar al equipo para que podemos darle muchas alegrías a los hinchas", manifestó.