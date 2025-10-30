Dolor y confusión tras la masacre en Río de Janeiro: "No sabemos quiénes murieron ni por qué"

Desde Brasilia, Thiago Vidal, director de Análisis Político en la consultora Prospectiva, analizó el escenario en diálogo con Dame Radio (UNO 106.3)

Lo que ocurre por estos días en Río de Janeiro sacude a Brasil y conmueve a toda la región. Más de 130 personas murieron tras una serie de sangrientos operativos policiales en las favelas del norte de ese estado , en lo que ya se considera la masacre más grave de la historia de ese país . El saldo, que aún es materia de verificación oficial, deja en evidencia la profunda crisis de seguridad y la falta de coordinación estatal frente al narcotráfico.

Los enfrentamientos se desarrollaron en un complejo de favelas próximo al aeropuerto internacional Galeão , una zona densamente poblada y de tránsito habitual para turistas. Allí, unos 2.500 efectivos de la policía estatal y federal irrumpieron en busca de miembros del Comando Vermelho , una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Lo que debía ser un operativo de control terminó en una tragedia que expuso la fragilidad del sistema de seguridad brasileño .

“El operativo más grave de los últimos años”

Desde Brasilia, Thiago Vidal, director de Análisis Político en la consultora Prospectiva, analizó el escenario en diálogo con Dame Radio (UNO 106.3): “Es la operación más grave de los últimos años, no solo en Río sino en todo el país. Lo más preocupante es que este tipo de episodios ya no sorprenden: en los últimos 20 años hubo cerca de 16.000 operativos similares”, explicó el especialista.

Según Vidal, la intervención surgió de una investigación del gobierno del estado de Río contra el Comando Vermelho, pero el resultado “evidenció no solo las fragilidades de la policía local, sino también la falta de inteligencia y coordinación con la policía federal”.

Los vecinos relataron escenas dantescas: familias cargando los cuerpos de sus muertos hasta los hospitales, cadáveres abandonados en los bosques cercanos y decenas de heridos que no pudieron ser atendidos por el colapso sanitario.

“No se sabe si las víctimas fueron ejecutadas o murieron en tiroteos. Muchas familias movieron los cuerpos y eso altera toda la escena del crimen”, advirtió Vidal.

Un problema estructural y político

Vidal también señaló que la raíz del conflicto es institucional: “Brasil tiene un sistema federal en el que la seguridad pública no está claramente definida como competencia nacional. A diferencia de la salud, que está organizada y coordinada, la seguridad sigue siendo una zona gris. El gobierno federal y los estados actúan por separado, sin planificación conjunta”.

El analista recordó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva impulsa una reforma constitucional para convertir la seguridad en una política federal y coordinada, pero advirtió que el debate se volvió un eje electoral.

“El 25% de los brasileños considera que la inseguridad es el principal problema del país. A un año de las elecciones, la derecha apuesta al discurso de mano dura, mientras el gobierno de Lula propone una estrategia de largo plazo que no da resultados inmediatos”, explicó.

Turismo y miedo

Los tiroteos y bloqueos policiales paralizaron parte de la ciudad. Las favelas donde ocurrieron los enfrentamientos se encuentran muy cerca del aeropuerto internacional, lo que afectó el tránsito hacia la zona sur —Copacabana, Ipanema y Leblon—, los principales destinos turísticos.

“Río está paralizada, y muchos temen represalias de los grupos criminales en otras zonas de la ciudad”, describió Vidal.

