Uno Santa Fe | El Mundo | Río de Janeiro

Dolor y confusión tras la masacre en Río de Janeiro: "No sabemos quiénes murieron ni por qué"

Desde Brasilia, Thiago Vidal, director de Análisis Político en la consultora Prospectiva, analizó el escenario en diálogo con Dame Radio (UNO 106.3)

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de octubre 2025 · 17:24hs
Dolor y confusión tras la masacre en Río de Janeiro: No sabemos quiénes murieron ni por qué

Lo que ocurre por estos días en Río de Janeiro sacude a Brasil y conmueve a toda la región. Más de 130 personas murieron tras una serie de sangrientos operativos policiales en las favelas del norte de ese estado, en lo que ya se considera la masacre más grave de la historia de ese país. El saldo, que aún es materia de verificación oficial, deja en evidencia la profunda crisis de seguridad y la falta de coordinación estatal frente al narcotráfico.

Los enfrentamientos se desarrollaron en un complejo de favelas próximo al aeropuerto internacional Galeão, una zona densamente poblada y de tránsito habitual para turistas. Allí, unos 2.500 efectivos de la policía estatal y federal irrumpieron en busca de miembros del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Lo que debía ser un operativo de control terminó en una tragedia que expuso la fragilidad del sistema de seguridad brasileño.

No se sabe si las víctimas fueron ejecutadas o murieron en tiroteos. Muchas familias movieron los cuerpos y eso altera toda la escena del crimen No se sabe si las víctimas fueron ejecutadas o murieron en tiroteos. Muchas familias movieron los cuerpos y eso altera toda la escena del crimen

“El operativo más grave de los últimos años”

Desde Brasilia, Thiago Vidal, director de Análisis Político en la consultora Prospectiva, analizó el escenario en diálogo con Dame Radio (UNO 106.3): “Es la operación más grave de los últimos años, no solo en Río sino en todo el país. Lo más preocupante es que este tipo de episodios ya no sorprenden: en los últimos 20 años hubo cerca de 16.000 operativos similares”, explicó el especialista.

Según Vidal, la intervención surgió de una investigación del gobierno del estado de Río contra el Comando Vermelho, pero el resultado “evidenció no solo las fragilidades de la policía local, sino también la falta de inteligencia y coordinación con la policía federal”.

Los vecinos relataron escenas dantescas: familias cargando los cuerpos de sus muertos hasta los hospitales, cadáveres abandonados en los bosques cercanos y decenas de heridos que no pudieron ser atendidos por el colapso sanitario.

“No se sabe si las víctimas fueron ejecutadas o murieron en tiroteos. Muchas familias movieron los cuerpos y eso altera toda la escena del crimen”, advirtió Vidal.

Embed - DAME RADIO - THIAGO VIDAL - DIRECTOR DE ANALISIS POLITICO EN PROSPECTIVA

Un problema estructural y político

Vidal también señaló que la raíz del conflicto es institucional: “Brasil tiene un sistema federal en el que la seguridad pública no está claramente definida como competencia nacional. A diferencia de la salud, que está organizada y coordinada, la seguridad sigue siendo una zona gris. El gobierno federal y los estados actúan por separado, sin planificación conjunta”.

El analista recordó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva impulsa una reforma constitucional para convertir la seguridad en una política federal y coordinada, pero advirtió que el debate se volvió un eje electoral.

“El 25% de los brasileños considera que la inseguridad es el principal problema del país. A un año de las elecciones, la derecha apuesta al discurso de mano dura, mientras el gobierno de Lula propone una estrategia de largo plazo que no da resultados inmediatos”, explicó.

Turismo y miedo

Los tiroteos y bloqueos policiales paralizaron parte de la ciudad. Las favelas donde ocurrieron los enfrentamientos se encuentran muy cerca del aeropuerto internacional, lo que afectó el tránsito hacia la zona sur —Copacabana, Ipanema y Leblon—, los principales destinos turísticos.

“Río está paralizada, y muchos temen represalias de los grupos criminales en otras zonas de la ciudad”, describió Vidal.

• LEER MÁS: Qué es el peligroso Comando Vermelho en Brasil y cuál fue su origen

Río de Janeiro murieron masacre
Noticias relacionadas
El Comando Verdelho, una organización criminal que asuela en Brasil 

Qué es el peligroso Comando Vermelho en Brasil y cuál fue su origen

Brasil convulsionado tras la operación contra el Comando Vermelho

Brasil en alerta por lo que pueda suceder tras la "Operación Contención" de Río de Janeiro

rio de janeiro: vecinos trasladaron cadaveres a una plaza tras el operativo contra comando vermelho

Río de Janeiro: vecinos trasladaron cadáveres a una plaza tras el operativo contra Comando Vermelho

Guerra contra el narcotráfico en Brasil

Reunión entre el gobierno de Brasil y autoridades de Río de Janeiro tras la operación contra el narcotráfico

Lo último

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Último Momento
Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

Ovación
La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros