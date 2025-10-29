Uno Santa Fe | El Mundo | Río de Janeiro

Río de Janeiro se convirtió en una zona de guerra: hay más de 100 muertos

Río de Janeiro está en estado de guerra. La operación lanzada hoy por el gobierno de Cláudio Castro es la más letal de la historia

29 de octubre 2025 · 10:45hs
Río de Janeiro está en estado de guerra. La operación lanzada hoy por el gobierno de Cláudio Castro, del Partido Liberal de Bolsonaro, contra el principal grupo narco criminal de la ciudad, el Comando Vermelho, es la más letal de la historia de Río de Janeiro.

Con más de 100 muertos, supera la masacre de Jacarezinho de 2021, en la que murieron 28 personas, entre ellas un policía.

Ayer perdieron la vida cuatro agentes de las fuerzas del orden de los más de 2.500 desplegados para detener a los líderes del grupo criminal en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad, donde viven 280.000 personas.

Río de Janeiro, escenario de guerra

El escenario al que se enfrentaron los policías fue el de una situación de guerra. Los narcotraficantes respondieron lanzando granadas desde drones, disparando con rifles de alto poder capaces de derribar helicópteros y bloqueando el paso con barricadas formadas por autobuses secuestrados. Los videos grabados por los habitantes mostraban escenas con ráfagas de 200 disparos por minuto. Además, se interceptaron mensajes en los grupos de WhatsApp comunitarios en los que los narcotraficantes amenazaban a la población, en particular a los motociclistas que trabajan para las aplicaciones de comida, para que participaran con sus motos en el bloqueo de todas las vías de acceso a las favelas objeto de la operación.

Mientras tanto, la ciudad está paralizada por el caos. Se bloqueó el aeropuerto Galeão, mientras que varios centros universitarios cancelaron las clases. Cientos de personas hacen cola a pie para intentar volver a casa, ya que en muchos puntos de la ciudad los autobuses no funcionan. “Se trata de una operación que comenzó con la ejecución de órdenes judiciales, más de un año de investigaciones y más de 60 días de planificación. Una operación del Estado contra los narcoterroristas: quien hace lo que hacen estas personas es un narcoterrorista”, declaró Castro.

La de hoy no es más que una etapa, la más dramática en términos de balance de pérdidas humanas, de la Operación Contención, una iniciativa permanente del Gobierno de Río de Janeiro para combatir la expansión del Comando Vermelho. El nivel de alerta en estas horas es tan grave que el Centro de Operaciones y Resiliencia de la ciudad de Río de Janeiro ha elevado el nivel operativo de esta al 2 de 5. En concreto, esto significa que todos los agentes de la policía militar de Río de Janeiro se desplegaron sobre el terreno y, por ello, se han suspendido todas las actividades administrativas de la corporación. Lo que se teme ahora es una contraofensiva de los narcotraficantes en las próximas horas, con atentados contra miembros de las fuerzas del orden y comisarías, además de nuevas acciones de guerrilla urbana en las favelas.

