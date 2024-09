Causa contra Alberto Fernández: habló el ex médico presidencial sobre el moretón en el ojo de Fabiola Yáñez

Este jueves fue un día clave en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández que inició su ex pareja Fabiola Yáñez. Es que Federico Saavedra, ex titular de la Unidad Médica Presidencial, comenzó su declaración durante la mañana y debió responder casi un centenar de preguntas, entre ellas, si atendió a la ex primera dama por un moretón en el ojo producto de un golpe ocasionado por el ex mandatario.