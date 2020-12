Coronavirus: preocupación por contagios en viaje a Bariloche

la salle.jpg Los alumnos de Paraná. en el viaje a Bariloche.

El viaje se realizó bajo un sistema de “burbuja”, es decir, sin tener contacto con personas ajenas a estos grupos para minimizar el riesgo de contraer coronavirus. Y si bien no está definido qué va a pasar ahora, luego de confirmarse estos casos de coronavirus, actualmente está en duda que pueda continuarse con los viajes de egresados.

La voz de los padres de los alumnos de Paraná

Ante la consulta de UNO, hubo padres que confirmaron esta situación de manera muy escueta y sin brindar mayores detalles. En este marco, una mamá comentó:

“Era uno de los riesgos que podían darse. No es lo ideal, pero hay que asumir que era una posibilidad. Deberán bancarse el aislamiento, que están cumpliendo desde que llegaron a Paraná. Por suerte todos están asintomáticos y bien hasta ahora”. No obstante, otro padre señaló que hubo varios chicos que efectivamente llegaron con síntomas. “Era uno de los riesgos que podían darse. No es lo ideal, pero hay que asumir que era una posibilidad. Deberán bancarse el aislamiento, que están cumpliendo desde que llegaron a Paraná. Por suerte todos están asintomáticos y bien hasta ahora”. No obstante, otro padre señaló que hubo varios chicos que efectivamente llegaron con síntomas.

A su vez, la mujer aseguró que varias familias están pagando el test de manera particular y refirió: “A algunos les da positivo y a otros negativo". Los estudiantes paranaenses partieron desde la capital provincial en dos colectivos para poder cumplir el sueño de ir con sus compañeros del último año de Secundaria a este destino, y llegaron a la ciudad rionegrina en un vuelo chárter junto a 100 chicos más de dos escuelas de Buenos Aires.