En el Concejo de Rosario un edil bebió cerveza en plena sesión

La captura de pantalla del concejal de Ciudad Futura con la lata de cerveza no tardó en ser criticada en redes sociales, donde se cuestionó que esté bebiendo alcohol. "Estamos aprendiendo la convivencia de la virtualidad, que combina la privacidad de un hogar con el trabajo público. Yo lo vi por redes. Es un concejal muy trabajador, presentó muchos proyectos y siempre participa activamente. Me parece más escandaloso algunos que nunca presentaron un proyecto o nunca pidieron la palabra", señaló Schmuck, quien consideró que no debería ser sancionado el concejal de Ciudad Futura.

Schmuck también adelantó que en breve volverán las sesiones presenciales en el Concejo Municipal.