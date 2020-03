Gigliotti: "En Colón cobré el 3% de mi salario, ocho años después"

Emmanuel Gigliotti jugó una temporada en Colón 2012/2013 y dejó un gran recuerdo, se ganó el cariño de los hinchas a base de goles. Su eficacia fue notable, al punto tal que convirtió 23 tantos en 41 partidos, con un promedio de gol de 0,57 por encuentro, contando torneo local y Copa Sudamericana.

De hecho, su rendimiento con la camiseta rojinegra lo llevó a convertirse en refuerzo de Boca, a pedido del entrenador Carlos Bianchi. Varias veces Colón intentó repatriarlo, pero por cuestiones económicas nunca se pudo lograr. Pero el sueño de José Vignatti siempre fue verlo al Puma nuevamente jugando para Colón.

Hoy Gigliotti está en el Toluca de México y en las últimas horas dialogó con Radio La Red AM 910, la charla estaba referida al debate que se instaló sobre la posibilidad de que los jugadores reduzcan su salario a manera de solidaridad por lo que está sucediendo a nivel mundial con la pandemia del coronavirus.

Y en medio de la charla con el delantero surgió el nombre de Colón y allí Gigliotti contó lo que fue su experiencia en el club sabalero, destacando el cariño de los hinchas, pero a su vez dando detalles del perjuicio económico que sufrió durante la gestión de Germán Lerche.

"Ahora se está hablando de la reducción de los salarios de los jugadores, ¿pero cuántos clubes cuando termina el año están en deuda con los futbolistas?. Yo a la gente de Colón la amo, mi paso por allí fue un espectáculo, me sentí muy bien y muy cómodo, pero yo en Colón cobré el 3% de mi salario ocho años después", disparó el Puma.

Para luego agregar "El juicio que le hice a Colón porque no me habían pagado nunca demoró seis o siete años, pero con la devaluación, las deducciones y que entró en la Ley de Salvataje. Cuando estaba en Colón el dólar estaba a 3 pesos, pero cuando me pagaron seis años después estaba a 50 pesos. Pero yo cobré como si estuviera a 3 pesos, así que imaginate lo que perdí".