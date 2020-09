"Hay dos o tres jugadores que no sé si seguirán en Colón"

"No quiero hacer nombres propios, ya que con algunos el tema no está resuelto. Y no me gusta mencionar uno por uno, a veces se dificulta encontrar una solución pero estamos en eso. Con la mayoría llegamos a un acuerdo, en un plantel de 30 jugadores tenemos el 95% o más solucionado. Pero la cuestión es llegar al 100%", manifestó el máximo dirigente.

LEER MÁS: Colón extenderá el contrato de Tomás Sandoval

En cuanto a la situación de Tomás Chancalay detalló: "La realidad es que hablé con el representante y me pidió una semana para buscar alguna alternativa, que no se cual es. Y esta semana me dijo que me iba a llamar para llegar a un acuerdo y resolver esta situación".

Consultado si puede llegar algún refuerzo más expresó: "Hasta que no cerremos todo no sabemos, por ahí surge alguna alternativa que no estamos manejando. Pero lo analizaremos sobre la marcha. Hay dos o tres jugadores que no sabemos si van a seguir o no y de acuerdo a eso veremos. Si no hay movimiento, no habrá más incorporaciones".

"Nosotros tenemos algunas acreencias que no pudimos cobrar, con algunos clubes que están en la misma situación, pero el balance no es para alarmarse ni mucho menos. En ese aspecto no hay problema, cuando empiece a rodar la pelota la situación va a cambiar. Pero hay cuestiones a largo plazo que no se van a solucionar como por ejemplo la dificultad para vender jugadores", manifestó.

LEER MÁS: Vignatti: "Colón tiene problemas, pero se van a solucionar"

Del reclamo que realizó Colón por la inclusión de Jorge Pinos aseveró: "Es muy importante lo que resuelva el TAS, sería un indicio de lo que ha sucedido. Nosotros debemos ser muy cautos y mirar como espectadores esa situación. Nosotros no queremos hablar, dejar que corra el tiempo, y esperar el fallo del TAS que es inapelable y que definirá una situación".

Por último el presidente rojinegro dijo: "Colón afrontará un campeonato con jugadores de inferiores que tendrán la oportunidad de mostrarse. Y eso puede derivar en alguna venta a futuro. Hay un dato a tener en cuenta y es que la mayoría del plantel es patrimonio de Colón".