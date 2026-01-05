Uno Santa Fe | Información General | Nicolás Maduro

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

Mientras las imágenes oficiales muestran al dictador con ropa deportiva de lujo, una ola de fotos generadas por inteligencia artificial confunde a la opinión pública sobre las condiciones de su detención

5 de enero 2026 · 10:28hs
La primera imagen de Nicolás maduro capturado

La primera imagen de Nicolás maduro capturado, difundida por el propio Donald Trump

La captura de Nicolás Maduro generó un fenómeno mediático sin precedentes donde la realidad y la ficción digital se mezclan en las pantallas de millones de personas. Muchos usuarios se preguntan por qué el dictador aparece con indumentaria de distintos colores y estilos en las imágenes que circulan por redes sociales.

La respuesta reside en una combinación de factores: el protocolo de seguridad de las fuerzas especiales estadounidenses, un inesperado "patriotismo de marca" y sobre todo, una saturación de imágenes sintéticas creadas con inteligencia artificial que han desvirtuado el registro visual auténtico del operativo.

Existe una mezcla entre fotos oficiales del traslado y una enorme cantidad de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial (IA) que inundaron las redes sociales tras la noticia.

Las imágenes oficiales del traslado de Nicolás Maduro

Las fotos que se consideran reales y que fueron difundidas por canales oficiales (como la cuenta de Donald Trump en Truth Social) muestran un cambio de ropa lógico debido a las etapas del traslado:

A bordo del buque USS Iwo Jima, se lo vio inicialmente con un conjunto deportivo gris de la marca Nike (modelo Tech Fleece). En esta imagen aparece esposado, con gafas de protección y auriculares aislantes. Esta vestimenta se volvió viral porque el conjunto se agotó en varias tiendas del mundo.

Llegada a Estados Unidos, al ser trasladado hacia Nueva York para su procesamiento, las imágenes muestran que se le entregó ropa diferente. En su ingreso a las oficinas de la DEA, vestía una camiseta azul (de la marca estadounidense Origin) y una campera liviana celeste.

La explosión de imágenes generadas por IA

Gran parte de la confusión viene de fotos que no son reales. Como el operativo fue rápido y hubo pocas imágenes de prensa en las primeras horas, muchos usuarios usaron herramientas de IA para "recrear" el momento. Por eso circulan versiones donde viste un traje formal o una camisa blanca (poco probable para una extracción militar).

Aparece con pantalones cortos o sandalias en un avión. Es escoltado por militares con uniformes que no corresponden a las fuerzas especiales (Delta Force) que realizaron la operación.

LEER MÁS: Nicolás Maduro comparece hoy ante la Justicia federal para la lectura formal de cargos

El fenómeno del "patriotismo de marca"

La marca Origin, cuya camiseta azul vestía Maduro al llegar a EE. UU., aprovechó la imagen para hacer publicidad, destacando que su ropa es "100% fabricada en Estados Unidos", contrastando esto con el discurso antiimperialista que solía mantener el dictador.

Nicolás Maduro en EE.UU.
El venezolano fue escoltado por efectivos de la DEA hasta Nueva York.

El venezolano fue escoltado por efectivos de la DEA hasta Nueva York.

El "look" oficial: las fotos verificadas lo muestran primero con un conjunto Nike gris (durante el traslado marítimo) y luego con una remera azul de la marca Origin al llegar a suelo estadounidense.

La trampa de la IA: la mayoría de las fotos donde se lo ve con camisas blancas, uniformes carcelarios de colores brillantes o ropa de civil común son creaciones digitales de usuarios que intentaron "completar" el vacío informativo inicial.

El contraste simbólico: el uso de marcas icónicas estadounidenses durante su captura subraya la contradicción entre su retórica política y la realidad de su detención por fuerzas de ese país.

La verificación de las imágenes originales

  • El logo de la marca: en las fotos reales del traslado a Nueva York, el logo de la marca Origin (una "O" estilizada) es claramente visible en el pecho de su camiseta azul. Muchas imágenes de IA fallan en reproducir logos de forma coherente.
  • El equipo táctico: en las fotos auténticas, los agentes que lo custodian usan parches de la DEA o de los US Marshals. Las fotos de IA suelen poner militares genéricos o con banderas mal dibujadas.
  • Las manos y los cables: como Maduro fue trasladado con equipos de protección sensorial (auriculares aislantes y gafas), las fotos reales muestran los cables y las correas bien integrados. La IA suele tener problemas para renderizar dónde terminan los auriculares y donde empiezan las orejas.
Nicolás Maduro indumentaria imágenes captura inteligencia artificial
