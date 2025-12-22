Milei dijo que no vetará el presupuesto 2026, que esta semana saldrá sin cambios en el Senado

Dijo que en la asignación de gastos hará las correcciones necesarias para que no haya déficit fiscal. Negó haber traicionado a Mauricio Macri

El presidente Javier Milei dijo que no vetará el presupuesto 2026 a pesar del rechazo del capítulo 11 del proyecto, que es el que incluía la derogación del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Ese capítulo fue rechazado en la media sanción de Diputados y el oficialismo no buscará reponerlo cuando se trate el viernes en el Senado.

“Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas", afirmó el jefe del Estado, entrevistado en televisión por Luis Majul.

“Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”, remarcó el jefe del Estado.

Milei dio además su mirada sobre la marcha de la gestión. Consideró un “logro espectacular” la baja de la pobreza, que según él hoy se ubica en el 27 por ciento, 30 puntos menos que cuando asumió. Además, negó que haya caída del consumo. "Estamos en máximos históricos de consumo, es el mayor de los últimos 8 años. Está cambiando la forma en la que consumen las personas”, afirmó.

El jefe de Estado aseguró que el gobierno no tendrá problemas para pagar el vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero, que supera los 4.300 millones de dólares. “Ya tenemos gran parte del cash y también tenemos previsiones hechas. Solo de ofertas de Repo tenemos 7 mil millones de dólares, así que estamos tranquilos”, sostuvo.

En cuanto a los cierres de empresas y los despidos, el presidente rechazó críticas. “Usted tiene que mirar el agregado. Lo que caracteriza a este gobierno es que hace reformas estructurales, hicimos 13.500. Cuando se hace eso la estructura de precios relativos cambia, la asignación de recursos también, se crean empresas en un lado y se destruyen en otro, en el neto estamos mejor, el PBI mejoró“, dijo.

Milei también habló del cortocircuito con el PRO por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN). Negó que no haber nombrado a Jorge Triaca implique una “traición” al expresidente Mauricio Macri. “Yo no creo que haya sido una traición a Macri. Es parte de cómo se maneja la lógica de la política. No tiene que ver con ningún pacto con (Sergio) Massa tampoco. Varios periodistas vienen mintiendo, endosándome nexos con el kirchnerismo. Sin embargo, Cristina Kirchner terminó presa en este gobierno”, enfatizó.

