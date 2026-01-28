Un hombre fue condenado a la pena de 15 años de prisión por abusar sexualmente de cinco niñas de su entorno familiar en la localidad de Avellaneda.
Avellaneda: abusó de cinco niñas de su entorno familiar y fue condenado a 15 años de prisión
El imputado y ahora condenado reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta
Se trata de Milton David Sotelo, de 32 años, quien cometió los ataques entre 2018 y 2023 en dos domicilios del barrio Las Rosetas, en el departamento General Obligado.
A través de un juicio abreviado, se determinó que el implicado violó a las víctimas en un contexto de convivencia y vínculo.
Sotelo reconoció los hechos, motivo por el que la jueza Norma Senn lo declaró penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual; abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos) y abuso sexual agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).
A su vez, una de las damnificadas reveló los sucesos ante personal de la Municipalidad de Avellaneda, por lo que se radicó la denuncia pertinente y el involucrado fue arrestado.
