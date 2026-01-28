Avellaneda: abusó de cinco niñas de su entorno familiar y fue condenado a 15 años de prisión

Un hombre fue condenado a la pena de 15 años de prisión por abusar sexualmente de cinco niñas de su entorno familiar en la localidad de Avellaneda.

Se trata de Milton David Sotelo, de 32 años, quien cometió los ataques entre 2018 y 2023 en dos domicilios del barrio Las Rosetas, en el departamento General Obligado.

A través de un juicio abreviado, se determinó que el implicado violó a las víctimas en un contexto de convivencia y vínculo.

Sotelo reconoció los hechos, motivo por el que la jueza Norma Senn lo declaró penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual; abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos) y abuso sexual agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).

A su vez, una de las damnificadas reveló los sucesos ante personal de la Municipalidad de Avellaneda, por lo que se radicó la denuncia pertinente y el involucrado fue arrestado.

