Uno Santa Fe | Judiciales | Avellaneda

Avellaneda: abusó de cinco niñas de su entorno familiar y fue condenado a 15 años de prisión

El imputado y ahora condenado reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta

28 de enero 2026 · 08:27hs
EL hecho sucedió en la ciudad de Avellaneda

gentileza

EL hecho sucedió en la ciudad de Avellaneda, en el norte santafesino.

Un hombre fue condenado a la pena de 15 años de prisión por abusar sexualmente de cinco niñas de su entorno familiar en la localidad de Avellaneda.

Se trata de Milton David Sotelo, de 32 años, quien cometió los ataques entre 2018 y 2023 en dos domicilios del barrio Las Rosetas, en el departamento General Obligado.

A través de un juicio abreviado, se determinó que el implicado violó a las víctimas en un contexto de convivencia y vínculo.

Sotelo reconoció los hechos, motivo por el que la jueza Norma Senn lo declaró penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual; abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos) y abuso sexual agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).

A su vez, una de las damnificadas reveló los sucesos ante personal de la Municipalidad de Avellaneda, por lo que se radicó la denuncia pertinente y el involucrado fue arrestado.

• LEER MÁS: Investigan un presunto abuso sexual dentro del Ministerio de Salud: la PDI intervino tras una denuncia

Avellaneda niñas abuso condenado
Noticias relacionadas
Prision preventiva para un hombre investigado por delitos de índole sexual contra cuatro niñas en Hersilia

Prisión preventiva para un hombre investigado por delitos sexuales contra cuatro niñas en Hersilia

Doble crimen en el río Coronda: los puesteros seguirán presos mientras se investiga un posible enfrentamiento

Doble crimen en el río Coronda: los puesteros seguirán presos mientras se investiga un posible enfrentamiento

El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 y se trata del primer homicidio del 2026 en la ciudad 

Exceso en la legítima defensa: imputaron al "arbolito" que mató a un ladrón en barrio Sur y sigue la busqueda de dos prófugos

Analía Colomer tenía 52 años y fue asesinada con una cuchilla en su casa de Reconquista. Sus hijas revelaron que era víctima de violencia de género.

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Lo último

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Último Momento
Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Mansilla: Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo

Mansilla: "Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo"

Ovación
Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

Alonso: Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual

Alonso: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"