Un informe de la Junta de Salud Mental indica que Francisco Lascurain (37) es inimputable y por estos momentos se analiza si puede ser juzgado en Tribunales. El hombre atropelló, el 13 de mayo, a un auto estacionado en el que se encontraba Francisco Sueldo (11) junto a sus padres. El nene murió al llegar al hospital por las profundar heridas que le había provocado el impacto generado por Lascurain. Además, el conductor se fugó del lugar después de discutir con testigos del hecho.

Lascurain está en prisión preventiva desde el 17 de mayo por decisión de la jueza Rosana Carrara. Ahora, tras el informe de salud, la defensa y la querella deberán elaborar sus argumentos en un plazo de 10 días para que sean discutidos por la junta evaluadora, que determinará si el hombre puede ser juzgado o no.

Por su parte el fiscal Daniel Filippi explicó a la prensa local: "Se pedirá que se amplíe el informe y se hará foco en un punto clave para la investigación que tiene que ver con pedidos de peritajes para ver si esta persona que está imputada por el hecho es peligrosa para sí mismo y para los demás ya que en ese caso no se expidió". Además el informe detalla que el detenido "no cuenta con capacidad aparente para acceder al pasado", y concluyen que se trataría de un claro caso de "psicosis".

Sobre el resultado del informe, Walter Sueldo, padre de Francisco, dijo a UNO Santa Fe: "Lo esperábamos porque sabíamos por donde lo iban a encarar ellos. Ahora vamos a hacer nuestro descargo para que al tipo le hagan otros peritajes, que se pueda llegar a ver qué responsabilidad tiene o qué se hace con este tipo de ahora en más. Porque la junta determinó una cosa y es creíble porque es gente facultativa y sabe. El tipo sabe cómo evadir la a Justicia y cómo hacerse pasar por loco, que le está saliendo muy bien".

"Me lo esperaba porque es una persona que en su momento habló de demencia senil, y sabíamos que iba a seguir por ese lado. Yo trabajo en salud, la única herramienta era esa. Yo no le creo, pero bueno, es lo que la Justicia dictaminó", agregó.

En relación a sus sospechas, argumentó: "He llevado a pacientes psiquiátricos en la ambulancia en la que trabajo y sé que es una estrategia. Sé cuando habla, conozco los papeles de donde estuvo internado. Me enteré que cuatro días antes la familia había pedido un arresto involuntario de esa persona. Sé que todo eso se compra, que se puede llegar a comprar. Que puede haber gente involucrada porque acá se piden favores de unos a otros y creo en la mano negra. No creo que me equivoque pero siempre hay manos que ayudan a la otra. Sostengo que es una estrategia".

Por último, al ser consultados sobre sus expectativas para conseguir justicia, Sueldo dijo a UNO: "Esperamos que se pueda llegar a evaluar más en profundidad a esta persona, si es que está como está. Y saber cómo sigue, quién se va a hacer responsable de esta persona. A ver dónde lo mandamos, porque para insertarlo en la sociedad es un tipo muy peligroso, desde 2014 al tipo nunca lo pudieron sostener. ¿Quién garantiza que no vuelva a cometer lo que ya hizo?".