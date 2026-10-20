Colapinto en Fórmula 1: el cronograma y horarios del GP de Estados Unidos

El argentino buscará volver a sumar puntos luego de sus olvidables actuaciones en Azerbaiyán, Sepang y Singapur.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá actividad este fin de semana, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se disputa en el Circuito de las Américas de Austin, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 5,516 kilómetros.

El viernes se disputarán las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 14:30 y las 18 (hora de Argentina).

La actividad en Austin continuará el sábado con la tercera y última sesión de entrenamientos, que será a las 14:40, mientras que la clasificación está programada para las 18.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Estados Unidos será el domingo a las 17.

Colapinto llega a este Gran Premio en un flojo momento de la temporada, ya que acumula tres carreras consecutivas sin sumar puntos. La racha negativa comenzó con su choque en Azerbaiyán y se extendió en los Grandes Premios de Bahréin (que se disputó en Malasia) y Singapur.

En lo que respecta a la pelea por el título, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) podría consagrarse como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 este fin de semana, aunque para que esto ocurra debería ganar y esperar a que los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes) terminen quinto y noveno o peor, respectivamente.

El cronograma y horarios del GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre:

Práctica 1: 14.30 a 15.30 horas.

Práctica 2: 18.00 a 19.00 horas.

Sábado 24 de octubre:

Práctica 3: 14.30 a 15.30 horas.

Clasificación 18.00 a 19.00 horas.

Domingo 25 de octubre: