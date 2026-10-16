Muerte de Omar Bonacci: el conductor imputado seguirá libre, pero no podrá salir de Santa Fe ni contactar a testigos

El hombre de 35 años fue imputado por homicidio preterintencional tras la pelea ocurrida luego de un accidente de tránsito en Santo Tomé. Deberá cumplir restricciones mientras la Fiscalía aguarda los resultados definitivos de la autopsia y otros análisis para establecer la causa de muerte.

Muerte de Omar Bonacci. Un conductor de 35 años fue imputado por homicidio preterintencional tras una pelea.

La investigación por la muerte de Omar Bonacci , el exdirigente de Colón que falleció tras una pelea con otro conductor en Santo Tomé, continúa con nuevas medidas judiciales y estudios forenses pendientes. El único imputado, un hombre de 35 años identificado por sus iniciales como M.E.A., seguirá en libertad mientras avanza el proceso, aunque deberá cumplir una serie de restricciones dispuestas por la Justicia.

Durante la audiencia imputativa realizada el martes en Tribunales, el fiscal Gonzalo Iglesias le atribuyó al conductor la presunta autoría del delito de homicidio preterintencional . El juez Lisandro Aguirre, por su parte, resolvió imponerle medidas alternativas a la prisión preventiva.

Las medidas que deberá cumplir el imputado

Entre las condiciones fijadas por la Justicia se encuentran la obligación de constituir domicilio, la prohibición de salir de la provincia de Santa Fe y la restricción de mantener contacto con el entorno de la víctima y con los testigos vinculados a la causa.

Nicanor Arias, abogado defensor del imputado, señaló que su representado está afectado por lo sucedido y destacó que no registra antecedentes penales.

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“Nuestro defendido se encuentra muy afectado por lo ocurrido. Es una persona que nunca estuvo en una situación así, ya que no cuenta con antecedentes penales. Hoy se encuentra a disposición de la Justicia cumpliendo con todas las medidas que se le impusieron”, expresó el letrado.

Arias también remarcó que el hombre permanecerá en libertad mientras dure el proceso, siempre que respete las condiciones establecidas por el magistrado.

“Todavía restan evidencias y estudios complementarios por producirse y se sigue recabando información para la causa”, explicó.

La causa de muerte, una de las claves de la investigación

Uno de los puntos centrales que resta esclarecer es qué provocó la muerte de Bonacci. Los primeros resultados de los estudios forenses descartaron que el fallecimiento se debiera a traumatismos, fracturas o hematomas, de acuerdo con lo expuesto durante la investigación.

Por ese motivo, la Fiscalía aguarda los resultados definitivos de distintos estudios complementarios para precisar las circunstancias del deceso y determinar cómo inciden esas conclusiones en la causa.

El fiscal Iglesias explicó que la figura de homicidio preterintencional contempla situaciones en las que una persona actúa con intención de causar un daño en el cuerpo o la salud de otra, pero mediante un medio que razonablemente no debía ocasionar la muerte.

El delito prevé penas de uno a tres años de prisión, según lo señalado por el funcionario judicial.

“Veremos cuáles son los resultados de todos los informes complementarios de autopsia, toxicología, anatomopatología e histopatología”, sostuvo Iglesias al finalizar la audiencia.

Los resultados serán relevantes para reconstruir lo ocurrido y establecer si corresponde mantener la calificación legal atribuida al imputado o si existen elementos que justifiquen una modificación.

Cómo ocurrió el hecho en Santo Tomé

Omar Bonacci murió el lunes 5 de octubre por la noche, luego de protagonizar una discusión con otro conductor tras un accidente de tránsito.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.20, en la intersección de avenida 7 de Marzo y Buenos Aires, en Santo Tomé. La secuencia derivó en una pelea entre ambos hombres y, posteriormente, en la investigación judicial por el fallecimiento del exdirigente de Colón.

Por el momento, el conductor continúa imputado y sujeto a las medidas alternativas dispuestas por el juez. La investigación sigue abierta y dependerá, entre otros elementos, de los resultados de los estudios forenses pendientes para avanzar en la determinación de las circunstancias de la muerte.