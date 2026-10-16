Uno Santa Fe | Judiciales | muerte

Muerte de Omar Bonacci: el conductor imputado seguirá libre, pero no podrá salir de Santa Fe ni contactar a testigos

El hombre de 35 años fue imputado por homicidio preterintencional tras la pelea ocurrida luego de un accidente de tránsito en Santo Tomé. Deberá cumplir restricciones mientras la Fiscalía aguarda los resultados definitivos de la autopsia y otros análisis para establecer la causa de muerte.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de octubre 2026 · 16:40hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Muerte de Omar Bonacci. Un conductor de 35 años fue imputado por homicidio preterintencional tras una pelea.

Muerte de Omar Bonacci. Un conductor de 35 años fue imputado por homicidio preterintencional tras una pelea.

La investigación por la muerte de Omar Bonacci, el exdirigente de Colón que falleció tras una pelea con otro conductor en Santo Tomé, continúa con nuevas medidas judiciales y estudios forenses pendientes. El único imputado, un hombre de 35 años identificado por sus iniciales como M.E.A., seguirá en libertad mientras avanza el proceso, aunque deberá cumplir una serie de restricciones dispuestas por la Justicia.

Durante la audiencia imputativa realizada el martes en Tribunales, el fiscal Gonzalo Iglesias le atribuyó al conductor la presunta autoría del delito de homicidio preterintencional. El juez Lisandro Aguirre, por su parte, resolvió imponerle medidas alternativas a la prisión preventiva.

Las medidas que deberá cumplir el imputado

Entre las condiciones fijadas por la Justicia se encuentran la obligación de constituir domicilio, la prohibición de salir de la provincia de Santa Fe y la restricción de mantener contacto con el entorno de la víctima y con los testigos vinculados a la causa.

Nicanor Arias, abogado defensor del imputado, señaló que su representado está afectado por lo sucedido y destacó que no registra antecedentes penales.

LEER MÁS: La muerte de Omar Bonacci: imputaron al agresor y quedó en libertad mientras esperan los resultados de la autopsia

“Nuestro defendido se encuentra muy afectado por lo ocurrido. Es una persona que nunca estuvo en una situación así, ya que no cuenta con antecedentes penales. Hoy se encuentra a disposición de la Justicia cumpliendo con todas las medidas que se le impusieron”, expresó el letrado.

Arias también remarcó que el hombre permanecerá en libertad mientras dure el proceso, siempre que respete las condiciones establecidas por el magistrado.

“Todavía restan evidencias y estudios complementarios por producirse y se sigue recabando información para la causa”, explicó.

La causa de muerte, una de las claves de la investigación

Uno de los puntos centrales que resta esclarecer es qué provocó la muerte de Bonacci. Los primeros resultados de los estudios forenses descartaron que el fallecimiento se debiera a traumatismos, fracturas o hematomas, de acuerdo con lo expuesto durante la investigación.

Por ese motivo, la Fiscalía aguarda los resultados definitivos de distintos estudios complementarios para precisar las circunstancias del deceso y determinar cómo inciden esas conclusiones en la causa.

El fiscal Iglesias explicó que la figura de homicidio preterintencional contempla situaciones en las que una persona actúa con intención de causar un daño en el cuerpo o la salud de otra, pero mediante un medio que razonablemente no debía ocasionar la muerte.

El delito prevé penas de uno a tres años de prisión, según lo señalado por el funcionario judicial.

“Veremos cuáles son los resultados de todos los informes complementarios de autopsia, toxicología, anatomopatología e histopatología”, sostuvo Iglesias al finalizar la audiencia.

Los resultados serán relevantes para reconstruir lo ocurrido y establecer si corresponde mantener la calificación legal atribuida al imputado o si existen elementos que justifiquen una modificación.

Cómo ocurrió el hecho en Santo Tomé

Omar Bonacci murió el lunes 5 de octubre por la noche, luego de protagonizar una discusión con otro conductor tras un accidente de tránsito.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.20, en la intersección de avenida 7 de Marzo y Buenos Aires, en Santo Tomé. La secuencia derivó en una pelea entre ambos hombres y, posteriormente, en la investigación judicial por el fallecimiento del exdirigente de Colón.

Por el momento, el conductor continúa imputado y sujeto a las medidas alternativas dispuestas por el juez. La investigación sigue abierta y dependerá, entre otros elementos, de los resultados de los estudios forenses pendientes para avanzar en la determinación de las circunstancias de la muerte.

muerte Omar Bonacci conductor Santa Fe imputado
Noticias relacionadas
Juicio abreviado. Daniel Lescano y Walter Carmona serán juzgados por el homicidio de Franco Demarchi.

Este jueves juzgarán a los acusados por el crimen de Franco Demarchi, el hombre que llegó a Santa Fe a comprar una moto y fue asesinado

Condenaron a tres cordobeses integrantes de una banda que cometía escruches en Santa Fe: deberán pagar US$ 20.000 cada uno

Condenaron a tres cordobeses integrantes de una banda que cometía escruches en Santa Fe: deberán pagar US$ 20.000 cada uno

Condenaron a dos policías. Bruno Santiago Vignatti y Bernardo Agustín González recibieron tres años de prisión condicional por verificaciones automotoras irregulares.

Verificaciones "fantasmas" en Esperanza: condenaron a dos policías por cobrar coimas y deberán pagar multas millonarias

Caso Omar Bonacci: imputan al motociclista detenido por la muerte del exdirigente de Colón en Santo Tomé.

Caso Omar Bonacci: imputan este martes al motociclista detenido por la muerte del exdirigente de Colon

Lo último

Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes"

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Último Momento
Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes"

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Ovación
Diego Placente pasó por Unión y reveló las claves para formar a los futuros talentos de la Selección

Diego Placente pasó por Unión y reveló las claves para formar a los futuros talentos de la Selección

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Colotto, con la idea fija en Colón: La ventaja deportiva es lo más importante

Colotto, con la idea fija en Colón: "La ventaja deportiva es lo más importante"

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: Estamos viendo cómo se acomoda

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: "Estamos viendo cómo se acomoda"

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia