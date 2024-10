El profesor Trigatti apuntó contra las fallas de la investigación: "Se buscó un culpable y no la verdad"

Apuntó contra la investigación del MPA

"Nunca tuvimos ningún problema vinculado con la justicia y pensábamos que la imparcialidad iba a reinar en la fiscalía, tratando de investigar como se debe. Hay una cuestión importante que es el hecho de barajar distintas hipótesis, acá se barajaba solo una que era la de culpabilidad", afirmó Trigatti.

"Lo que demostramos en el juicio fue que el proceso de investigación fue totalmente deficiente, irregular y se buscaba una culpabilidad y no la verdad. Es difícil encontrar la verdad cuando manejas una sola hipótesis. Sumar condenados suma al currículum", sostuvo Trigatti.

Juan trigatti.jpg

Denuncia y vandalización de su casa

Recordando lo que sucedió hace exactamente tres años desde que llegó la denuncia a la escuela, el docente manifestó: "El 7 de octubre de 2021 a la mañana cuando nos enteramos de esto no sabíamos que hacer, yo fui al gremio para asesorarme, pensábamos que iba a durar unos días o un par de semanas hasta que se aclarara todo. Me dijeron que me contacte con un abogado, no conocíamos ninguno y lo llamamos al doctor Marcos Barceló a quien se sumó luego la doctora Macarena Olivera, a quienes quiero reconocer en su profesionalismo y en su acompañamiento tanto profesional como personal".

"Fuimos con Marcos ese día a la comisaría de la Mujer a ver si había una denuncia, nos habíamos enterado por los medios, a mi me llamó la directora para avisarme que había una denuncia pero no teníamos aviso de la justicia. En ese momento quedé detenido", recordó.

"Esto debería haberse aclarado desde un principio con el solo hecho de preservar las cámaras de seguridad de la escuela. Cuando se dieron cuenta mi esposa y abogados de esto las empezamos a solicitar nosotros a esa prueba. Recién un año después pudimos conseguir la orden de fiscalía para acceder a esos discos rígidos", detalló.