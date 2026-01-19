Exceso en la legítima defensa: imputaron al "arbolito" que mató a un ladrón en barrio Sur y sigue la busqueda de dos prófugos

La Justicia entendió que actuó para defenderse durante un intento de robo, pero consideró que el uso del arma de fuego fue desproporcionado. El acusado seguirá el proceso en libertad, con medidas alternativas, mientras avanza la investigación.

El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 y se trata del primer homicidio del 2026 en la ciudad

Este lunes se realizó la audiencia imputativa para el “arbolito” que mató a uno de los presuntos ladrones que intentó asaltarlo tras pactar un falso cambio de divisas en calle Doctor Zavalla al 1950, en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe .

El imputado fue acusado por el delito de homicidio con exceso en la legítima defensa y, por el momento, seguirá en libertad.

Homicidio en Bº Alfonso: en un allanamiento apresaron al arbolito que habría asesinado a uno de los delincuentes

Así lo confirmó el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Estanislao Giavedoni, quien explicó que la Fiscalía logró establecer que el hombre imputado fue el blanco del intento de robo, aunque consideró que su reacción superó los límites legales de la defensa.

El encuadre legal del caso

“Se pudo determinar que sobre esta persona era contra quien cargaban los que iban a robar”, indicó Giavedoni, al tiempo que precisó que al acusado se le atribuyó el homicidio de Mauro Gómez, señalado como uno de los autores del asalto, en exceso de la legítima defensa.

Según detalló el fiscal, para el MPA el punto central del caso es la utilización del arma de fuego por parte del imputado. “Es lo que excede la legítima defensa”, sostuvo.

En ese marco, el funcionario explicó que el propio relato del acusado aportó un dato clave para la investigación: aseguró que le apuntaron con un arma de fuego, aunque dicho elemento no fue encontrado durante los procedimientos iniciales. “Esa parte fue atribuida como arma de fuego no habida, ya que a los autores del robo no se les encontró el arma”, señaló Giavedoni.

Por otro lado, confirmó que continúa la búsqueda de dos prófugos. “Hay dos personas que todavía no pudieron ser identificadas”, afirmó el funcionario judicial.

Nuevas pruebas en análisis

La investigación continúa abierta y, según adelantó la Fiscalía, se incorporarán nuevos elementos probatorios en las próximas horas. Entre ellos, un teléfono celular que no había sido secuestrado, el cual podría aportar información relevante para el esclarecimiento del hecho.

Además, Giavedoni confirmó que continúa la búsqueda del arma homicida, y aseguró que “es muy probable que tengamos algún resultado positivo” respecto a su localización en las próximas horas.

Una emboscada por 6 mil dólares y resistencia armada: las claves del crimen en barrio Alfonso que ya tiene un imputado

El intento de robo y los detenidos

En relación al encuentro que derivó en el hecho fatal, el imputado sostuvo que no se dedica a la venta informal de divisas, sino que trabaja en refrigeración y compraventa de vehículos, y que el dinero involucrado era un ahorro personal que tenía intención de vender.

Por la tentativa de robo calificado —por haberse cometido en poblado, en banda y con el uso de arma de fuego— hay un hombre detenido, hermano del presunto ladrón abatido. En tanto, otras dos personas continúan prófugas y aún no fueron identificadas.

Durante la audiencia también se resolvió que el imputado permanezca en libertad, bajo medidas alternativas a la prisión preventiva. El fiscal explicó que la decisión se basó en que no posee antecedentes penales condenatorios y que, en caso de ser hallado culpable, la pena podría ser de cumplimiento condicional.

“Se puede mitigar el riesgo del proceso penal con otras alternativas, que entendimos suficientes para estas circunstancias”, concluyó Giavedoni.