Incidentes en la Legislatura por la reforma jubilatoria: para la defensa de los imputados "no hay delito"

La abogada defensora Gabriela Durruty afirmó: "Estamos satisfechos de como resultó la audiencia, afortunadamente recuperaron la libertad nuestros asistidos".

"El procedimiento nunca se debió llevar a cabo como se llevó, costó mucho recuperar la democracia en nuestro país para que dirigentes y militantes sindicales comprometidos con una vida mejor para toda la sociedad se vean allanados con sus domicilios destrozados sin aviso previo, sin haber sido citados y sin haberse sustraído la acción de la justicia en ningún momento", continuó la abogada.

gremialistas ate imputativa legislatura.jpg Concentración de gremialistas frente a Tribunales en apoyo a los detenidos por el ataque a la Legislatura.

"No hay delito"

Sobre los hechos que pesan sobre los acusados, Durruty remarcó: "Solo se nos hizo saber los hechos imputados, no pudimos tomar contacto con la causa pero si manifestamos algunos cuestionamientos en relación a la forma en la que los hechos fueron imputados".

"Estamos ante un conflicto laboral que nunca debió pasar por estos estrados. La criminalización de la protesta social es de larga data en Argentina y sabemos cuales son las consecuencias sociales y políticas de llevar adelante estas situaciones", continuó.

Consultada por si considera que el accionar de los manifestantes no significó un delito, la abogada indicó: "No hay delito absoluta y totalmente. No queremos profundizar más la discusión más allá de lo que hicimos en la audiencia

Frente a la repregunta sobre si no considera que los policías heridos por los proyectiles no revisten un accionar delictivo, Durruty indicó: "Está por constatarse, simplemente se manifestó una única conducta para todos los imputados y se enumeraron pruebas de forma muy general que aún no pudimos ver".

Concentración de gremialistas de ATE y Amsafé

En ese marco este jueves llegaron colectivos con gremialistas de ATE y Amsafé que se concentraron en la plaza 25 de Mayo frente a Tribunales a modo de protesta por la situación de los sindicalistas detenidos en sucesivos allanamientos el pasado miércoles.

Así se expresó el delegado de Amsafé Rosario, Juan Carlos Casiello: "Hicimos una convocatoria fuerte para reclamar la libertad de los compañeros. Vinimos con varios colectivos con compañeros de ATE Rosario y de Amsafé Rosario, con otras organizaciones de Santa Fe. Defendemos el derecho a la protesta, pareciera que hay algunos que hasta eso les molesta. Con estas detenciones arbitrarias lo que quieren es disciplinar a un gremio".