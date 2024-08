Por agresiones y amenazas suspendieron el juicio al docente acusado de abuso en el Ceferino Namuncurá

LEER MÁS: Comienza este miércoles el juicio contra el docente acusado de abuso infantil en el jardín Ceferino Namuncurá

Ante lo mencionado, se suspendieron las audiencias de esta semana y en principio se retomarían la próxima, el día martes. Para eso, la defensa solicitó medidas de seguridad para el docente y su familia en cercanías de los tribunales santafesinos.

Además, a raíz del ataque que sufrió el docente tras la primera jornada de debate en tribunales, la defensa presentó un certificado médico por estrés postraumático hasta el lunes inclusive.

La abogada defensora Macarena Olivera dijo que “cambiará la fecha del veredicto final” -que estaba pautada para el 9 de septiembre- ya que en la primera jornada declaró un testigo de más de 100.

Suspensión del juicio

“En principio se suspendió y se está viendo la posibilidad de reanudar las audiencias de juicio la semana que viene, pero previamente ver todas las disponibilidades de todas las medidas de seguridad posibles para Juan y su familia“, dijo la abogada defensora

“Con respecto a esto nos avisaron que obviamente van a poner dispositivos de seguridad en las cercanías de tribunales y nosotros vamos a continuar al Ministerio de Seguridad para solicitar medidas de protección fuera de la zona porque los hechos por donde los agreden fueron a un par de cuadras“, explicó.

“Pedimos la suspensión, ellos están los dos golpeados y obviamente en estado de shock porque estamos acá sabiendo no solamente que Juan, que es un imputado y que está pasando un juicio, estamos también sufriendo las agresiones los que estamos trabajando“, sostuvo Olivera.

“Nosotros somos profesionales, estamos haciendo un rol y el doctor Marcos Barceló es un abogado. No hay necesidad de esta violencia. Entendemos que cada uno tiene un reclamo que puede considerar justo o no, esto yo no lo cuestiono y no cuestiono ninguno de los motivos que tienen pero la forma de manejarse en la vida no es así“, concluyó.