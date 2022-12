Un reconocido abogado defensor de abusadores fue imputado por un ataque sexual

• El Vaticano expulsó a Néstor Fabián Monzón como sacerdote

Este procedimiento llama la atención porque en general, se avisa también al primer nivel de intervención que es al área especializada de la Municipalidad de Reconquista. En este caso eso no se hizo. Suceden dos situaciones: por un lado Degoumois era, desde 2015 hasta este martes al mediodía, el asesor legal municipal; y por otro, la abogada que trabaja en su estudio es al mismo tiempo la asesora legal del servicio de atención a las víctimas de abusos y otras violencias. Esta mujer tendría acceso diario a todos los legajos de casos en los que luego Degoumois interviene en favor de los imputados. Esto fue informado a las autoridades municipales en distintas ocasiones previas pero aún no se modificó. Sin embargo en esta oportunidad particular las funcionarias provinciales tuvieron el recaudo de sortear del protocolo a esta oficina.

En relación a los hechos, Marichal describió que la menor fue manoseada en sus genitales por arriba de la ropa en al menos dos oportunidades cuando concurrió al estudio jurídico de este abogado y en otra ocasión Degoumois le mostró material pornográfico. En el allanamiento de este martes se secuestraron diversos aparatos electrónicos, entre ellos cámaras del estudio que confirman la presencia de la joven en el lugar. En algunos de los hechos la madre estaba presente, y en otros estaba sola con el abogado.

De acuerdo al fiscal, por los delitos atribuidos, la pena que podría caberle va de seis meses a cuatro años de prisión. El intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, dio de baja a Degoumois como personal de la Muncipalidad a través del decreto 482.

Degoumois es un reconocido abogado penalista del norte santafesino. Tomó varias defensas de imputados que tuvieron un gran impacto mediático y social en el norte de la provincia. Entre ellos el del ex cura Néstor Monzón, que fue condenado a 16 años de prisión efectiva por abusar de dos niños pequeños. Además, defendió al ex trabajador judicial Manuel Díaz, que abusó de su propia hija varias veces, incluso preso. Este año representó al ex empleado municipal Juan Manuel Portella, quien violó a una nena de 11 años. Entre otros casos.