Leonardo Burián: "Mi idea no es la de irme de Colón"

Leonardo Burián pasa sus días en Uruguay, apenas se decretó el aislamiento obligatorio, el arquero sabalero viajó a su país para estar con su familia. En las últimas horas se conoció una entrevista en donde manifestaba que le gustaría atajar en Nacional de Uruguay. Sin embargo, este miércoles charló con Radio Gol 96.7 y aclaró la situación expresando que su intención es cumplir su contrato con Colón.

En el inicio de la charla, el arquero contó de qué manera viene trabajando "El horario de entrenamiento es las 9.30 y los tres arqueros realizamos trabajos distintos, por eso tenemos un grupo aparte junto a Lucas (Calviño entrenador de arqueros). Yo por suerte tengo espacio y césped para hacer los ejercicios correspondientes, de todos modos es complicado trabajar solo porque no hay nadie que te patee. Pero hay que hacerlo porque sino es mucho tiempo el que pasa sin entrenar de manera normal".

Consultado por una declaración en un medio uruguayo en donde manifestó su deseo de volver a Nacional, el Cachorro respondió: "Es un deseo, pero no se trata de un objetivo a corto plazo, yo tengo contrato con Colón y mi idea no es irme de Colón, de Nacional nadie me llamó. Tengo contrato hasta junio del 2021, el año pasado hablé con José Vignatti y arreglé mi situación, por lo cual estoy cómodo en Colón".

LEER MÁS: Eduardo Domínguez tiene un viejo sueño en la zaga central

"Yo en Santa Fe estoy solo mi familia vive en Uruguay por eso me vine a mi país aparte vivo en un departamento y me iba a ser complicado poder entrenar. Hace varios años que estoy afuera, mi familia solo me acompañó una vez a Colombia y no la pasaron bien", manifestó.

En relación a la quita de los descensos, opinó: "Lógicamente que es un alivio, si bien terminamos la competencia ganando, jugando bien y saliendo de la zona roja, que no haya descensos es un alivio. De todos modos eso nos debe servir para lo que viene y no repetir la mala campaña. Tenemos que tratar de pelear cosas importantes y poder clasificar a una Copa".

Cuando le preguntaron si en este tiempo sin fútbol le recordaron la final en Paraguay dijo: "Si mis amigos, periodistas y familia no podian creer el movimiento que generaron los hinchas, no solo en la final. Es admirable y lo resaltaban de que nunca vieron un éxodo tan grande de gente siguiendo a un equipo".

image.png

Y la hora de hablar puntualmente del partido aseguró: "No quise ver la final, cuando entraba a alguna red social y estaba el resumen del partido lo pasaba de largo. Queda el dolor de haber estado tan cerca de algo importante para nosotros y para la institución. Seguramente en algún momento me sentaré y lo podré ver, pero será más adelante".

Para luego agregar "Te genera un poco de frustración por no haber conseguido algo tan lindo y difícil de lograr, como yo le decía a mis compañeros "hay jugadores que tuvieron una mejor carrera que nosotros y nunca tuvieron la posibilidad de jugar una final de esa magnitud" y esa es la bronca. Ese partido lo tengo presente, me acuerdo de todos los detalles que pasaron no se me olvida más. Fue algo histórico, único y difícil de lograr, seguramente cuando lo vea disfrutaré de haber podido jugar una final de la que no muchos jugadores pueden ser protagonistas".