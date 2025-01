No corren en Unión las opciones de los juveniles Ruberto, Zabala y Giménez de River

Unión analiza variantes en un mercado austero y, pese a los rumores, las opciones de Agustín Ruberto, Daniel Zabala y Elián Giménez no correrían

Unión iniciará la pretemporada este sábado en Casasol bajo el comando de Cristian González y con la presencia de varias caras nuevas. Si bien no fueron confirmadas aún, estarían cerrados varias incorporaciones y la dirigencia acelera para sumar otras más.

Esto con el fin de que estén cuanto antes en Santa Fe para acoplarse a los trabajos, captar la idea del técnico y conocer a sus nuevos compañeros. Pero sobre todo, que puedan irse ensamblando ya en la Serie Río de La Plata la semana que viene.

Con las continuidades de Gonzalo Morales y Nicolás Orsini en duda por lo que pide Boca a cambio (el 20% de Kevin Zenón), se analizan otras alternativas, más allá del arribo del ecuatoriano José Angulo y en las últimas horas trascendió la chance del juvenil de River, Agustín Ruberto.

El goleador de la reserva y que ya debutó en Primera División. Tiene 18 años, mide 1,85 metro y lleva disputados 17 encuentros y dos tantos. La mayoría entrando desde el banco de suplentes. Espacios partidarios del Millonario lo vinculan con el Tate, pero las informaciones reales indican todo lo contrario.

image.png Unión no está interesado en Agustín Ruberto.

Por lo que pudo saber unosantafe, River no tendría intenciones de largarlo a raíz del crédito abierto que tiene para que explote. Asimismo, forma parte de la Selección Argentina Sub 20 que disputará el Sudamericana. Ojo, todo puede pasar, pero por ahora es un rumor que no asoma potable por el momento para Unión. Es más, ni si quiera interesa.

Tampoco Unión busca a otros pibes de River

Asimismo, hace algunos días trascendió que estaba la chance concretra de incorporar al zaguero Daniel Zabala y al volante Elián Giménez, pero la realidad es que tampoco existió una comunicación ni interés formal.