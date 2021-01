Argentina superó nuevamente a India en Buenos Aires

Este domingo, un seleccionado mixto como el que jugó en la jornada del viernes volverá a probarse con las indias y luego el equipo principal de Las Leonas disputará cuatro ensayos ante el mismo rival: el martes 26 (19.30), jueves 28 (17.30), sábado 30 (18.00) y domingo 31 (17.30).

Las Leonas, subcampeonas olímpicas en Sydney 2000 y Londres 2012, se preparan con vistas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se celebrarán este año entre el 23 de julio y el 8 de agosto. El seleccionado argentino compartirá grupo con Australia, Nueva Zelanda, España, China y Japón.

"La verdad que después de once meses que no nos poníamos la camiseta esto fue algo muy bueno. Me parece muy importante poder tener esta sensación de jugar un partido, que no es oficial, pero para nosotras todos son oficiales e importantes. Está buenísimo, y es un retorno con otra energía" aseguró Agustína Gorzelany.

La defensora de Las Leonas manifestó que "me encanta ponerme la camiseta del seleccionado, y obviamente que se disfruta mucho poder jugar acá en nuestro país. Se extrañaba mucho jugar, no tuvimos tanta cuarentena, pudimos entrenar y trabajar como equipo en la costa atlántica, y eso nos vino realmente muy bien".

"La verdad es que ya estábamos un poco cansadas de jugar entre nosotras, pero por lo menos pudimos seguir con el ritmo, no perderlo, y que es algo muy trascedente en nuestra preparación. Después de tanto tiempo de tener que estar encerrada, considero vital jugar y que el equipo continúe entrenando de la manera que lo venimos haiendo" señaló la jugadora del Club San Martín.

La autora de uno de los goles ante India contó que "el sueño de jugar en Tokio sigue intacto para todas. Seguimos pensando en eso desde que empezamos hasta que terminamos de entrenar. Es el objetivo principal de esta preparación, es lo que nos motiva a que la máquina siga funcionando. Con India hacer un gol creo que me saqué la mufa del año pasado, así que estoy supercontenta de poder arrancar de esta manera".