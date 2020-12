Avanza el proyecto para declarar a Bilardo Ciudadano Ilustre

Asimismo, el legislador puso en valor su “destacada trayectoria como jugador y técnico, en las que obtuvo logros muy importantes y nos formó a miles con sus enseñanzas dentro y fuera del campo deportivo”.

Por ello, añadió Ranzini, que consideran "justo brindar este reconocimiento que es de todos los bonaerenses”.

Carlos Bilardo, si bien no es bonaerense de nacimiento, residió el suficiente tiempo que marca la ley en la provincia, en el que aportó su conducta, su disciplina, su conocimiento, su trabajo, sus resultados, y los ha hecho colectivos, masivos y populares. “Nadie merecía tanto este reconocimiento como él”, sostuvo Ranzini.

La propuesta fue elevada por Ranzini y por Facundo Tignanelli del Frente de Todos. Bilardo hoy se encuentra en su domicilio particular, con atención personalizada por su delicado estado de salud, y por ejemplo desde su entorno decidieron no comunicarle los recientes fallecimientos de Diego Maradona y Alejandro Sabella para no agravar su situación.