Después de varios sin actividad oficial, el santafesino Marcos Chino Maidana tenían prevista una exhibición bajo las reglas del boxeo, con el experto en artes marciales Jorge Acero Cali. Una vez confirmado el espectáculo comenzó a entrenar a destajo para ponerse a todo y "darle una lección", como dijo en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la cuarentena por la pandemia del coronavirus echó por tierra con todas las planificaciones y por eso volvió a dedicarse a lo cotidiano. Eso si, ahora volvió a encender la mecha al admitir que se quedó con valioso botín de guerra de los cruces ante el estadounidense Floyd Mayweather: el diente.

"Hoy estaba preparado para volver, pero no podrá ser. Se salvó Acero (risas)", reconoció en una Instagram Live que luego compartió en su cuenta de Twitter de Chino Maidana Promotions. Vale recordar que hace algunos años arrancó su carrera como promotor y de ahí la denominación.

Pero justamente recordando esos combates épicos ante Floyd Mayweather, con saldo negativo de dos derrotas, pero con la satisfacción de ver dejado todo, Chino contó algunos detalles que pocos conocían: "Venía buscando el retiro con Josesito López y Adrien broner, pero salió justo la pelea con Floy Mayweather y no lo dudé, porque era algo que quería".

Después calentó la puja otra vez al revelar que tiene "un diente de él. Lo tengo ahí listo, solo tengo que ponerle la cadena. Lo tengo guardado en una cajafuerte".

Por si fuera poco, sorprendió al decir cuánto le dio Money para que el día de la primera pelea cambie los guantes, que tanta polémica levanto. "No quiso usar los guantes que yo siempre acostumbre a pelear y me los hizo cambiar. Me dio 2.000.000 de dólares por eso. Después me sacaron uno en los descuentos (risas).

En el final, admitió con qué le hubiese gustado enfrentar "No estoy mirando mucho, pero los que están mejor son Canelo (el mexicano Saúl Álvarez) y (el filipino Manny) Pacquiao y el mismo (retirado Floyd) Maywaetrr. Me gustaría pelear con Pacquiao, pero ahora no puedo, je. En el momento en que estaba bien hubiese sido genial, pero elegimos a Floyd".

En su momento, el estadounidense desmintió que le haya sacado un diente: "En el tercer round, cuando me pegó después de la campana, sentí un golpe fuerte. Reconozco que fue un buen golpe. Pero solo eso. Sin embargo, no es cierto que me haya sacado un diente. ¡De ningún modo! Es un tipo fuerte y golpeador, pero no me falta ningún diente. ¡En lo absoluto!

De todas maneras, Chino Maidana ya dijo que hará con el diente que tiene.