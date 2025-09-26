Uno Santa Fe | Unión | Unión

El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sol

Unión, único líder de la Zona A, buscará su cuarta victoria al hilo como visitante, cuando desde las 19 visite a Banfield, en el Florencio Sola.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2025 · 07:25hs
El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sol

Unión afrontará este viernes un nuevo desafío en su gran campaña dentro del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Desde las 19, el equipo de Leonardo Madelón visitará a Banfield en el Estadio Florencio Sola, en el marco de la décima fecha, con transmisión de TNT Sports.

Cómo llegan Unión y Banfield a este partido

El Tatengue se presenta como único líder de la Zona A con 16 puntos, apenas uno por encima de Barracas Central y Estudiantes, sus inmediatos perseguidores. La gran campaña rojiblanca se refleja también en los promedios y en la tabla anual: logró alejarse a 12 unidades de la zona de descenso y además se posicionó a solo nueve de la línea de clasificación a la Copa Sudamericana.

LEER MÁS: Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Más allá de que a comienzos del campeonato este choque podía pensarse como un duelo directo por la permanencia, la realidad es muy diferente: Unión llega a Banfield con objetivos superadores, sosteniendo un gran presente colectivo que lo impulsa a pelear arriba.

Unión Banfield 6.jpg

El equipo rojiblanco acumula cinco partidos sin derrotas, con 11 de 15 puntos posibles en esa serie, y atraviesa un excelente momento como visitante: hilvanó tres triunfos consecutivos fuera de Santa Fe, con goleadas y actuaciones convincentes ante Instituto (4-0), Racing (3-2) y Gimnasia (3-1).

Si bien el pasado fin de semana dejó escapar la victoria en casa ante Independiente Rivadavia, el conjunto de Madelón mantiene la confianza y la ilusión intactas. La premisa en el Florencio Sola será clara: ganar para seguir en lo más alto y ratificar que Unión ya no piensa en la permanencia, sino en objetivos mucho más ambiciosos dentro del Clausura.

LEER MÁS: Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

El equipo dirigido por Pedro Troglio viene de sufrir una dura derrota en su visita a La Paternal ante Argentinos por 3-0. Sin embargo, antes le había ganado 1-0 a Independiente en Avellaneda y, a pesar de la caída contra el Bicho, se mantiene en la sexta posición de la Zona A clasificando a los playoffs. El Taladro necesita seguir sumando puntos para escapar de la zona roja, y actualmente está a nueve puntos de Aldosivi y San Martín (SJ), quienes estarían descendiendo a la Primera Nacional por tabla anual y promedios.

Probables formaciones de Banfield y Unión

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Azumendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Hora de inicio: 19.

Televisa: TNT Sports.

Unión Banfield Florencio Sola
