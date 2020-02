Con presencia masiva de argentinos, se pone en marcha la MLS

Treinta y seis representantes argentinos, dos de ellos entrenadores, tendrán protagonismo desde hoy en la edición 2020 de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, un fútbol en constante evolución no sólo en el nivel técnico sino también en el aspecto económico.

Siete partidos abrirán oficialmente la temporada durante esta jornada: DC United-Colorado Rapids (15 hora argentina); Montreal Impact-New England Revolution (17); Houston Dynamo-Los Angeles Galaxy (DT Guillermo Barros Schelotto; 17.30); San José Earthquakes (DT Matías Almeyda)-Toronto FC (19.30); Dallas-Philadelphia Unión (20); Orlando City-Real Salt Lake (20) y Nashville-Atlanta United (con Gonzalo ‘PityÂ’ Martínez, 22).

Mañana se jugarán los siguientes partidos: Vancouver Whitecaps-Sporting Kansas City; Columbus Crew-New York City; New York Red Bulls-Cincinnati; Seattle Sounders-Chicago Fire; Los Angeles-Inter Miami y Portland Timbers-Minnesota United FC

A diferencia de la pasada edición, 26 equipos, divididos en dos Conferencias de 13 cada una (Este y Oeste), participarán en una competencia que se extenderá hasta el 7 de noviembre, con la disputa de la final.

Dos franquicias se erigen como novedades: Inter Miami, del millonario ex jugador David Beckham, que contrató a los argentinos Julián Carranza (Banfield), Matías Pellegrini (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Figal (Independiente). Y en las próximas horas quedará cerrada la llegada del volante de Boca Juniors, Agustín Almendra.

También hará su estreno en la MLS el Nashville, con nítida supremacía de futbolistas africanos, ya que habrá un representante de Camerún, dos de Ghana y uno de Senegal.

La franquicia que mayor cantidad de argentinos tiene en sus filas es Atlanta United, con cinco: ‘PityÂ’ Martínez (ex River Plate), Ezequiel Barco (ex Independiente), Eric Remedi (ex Banfield), Franco Escobar (ex NewellÂ’s) y Fernando Meza (ex San Lorenzo).

Portland Timbers, en tanto, mostrará en sus filas a los experimentados ex Lanús, Diego Valeri y Sebastián Blanco, mientras que el delantero chubutense Tomás Conechny (ex San Lorenzo), se sumó esta temporada.

El cordobés Cristian Pavón (ex Boca) continuará en Los Angeles Galaxy, el equipo del mellizo Barros Schelotto, que diseñó la contratación más rutilante del actual mercado de pases, con la llegada del atacante mexicano Javier ‘ChicharitoÂ’ Hernández.

La nómina completa de argentinos es la siguiente:

Atlanta United: Gonzalo Martínez, Eric Remedi, Ezequiel Barco, Fernando Meza y Franco Escobar.

Columbus Crew: Milton Valenzuela y Lucas Zelarayán .

DC United: Yamil Asad.

Chicago Fire: Ignacio Aliseda y Gastón Giménez.

Inter Miami: Julián Carranza, Matías Pellegrini y Nicolás Figal.

Montreal Impact: Emanuel Maciel y Maximiliano Urruti.

New England Revolution: Gustavo Bou.

New York City: Maximiliano Moralez y Valentín Castellanos.

New York Red Bulls: Alejandro Romero Gamarra.

Orlando City: Rodrigo Schlegel.

Toronto FC: Pablo Piatti.

Houston Dynamo: Víctor Cabrera, Tomás Martínez y Matías Vera.

Los Angeles Galaxy: Cristian Pavon y Emiliano Insúa; DT Guillermo Barros Schelotto.

Portland Timbers: Diego Valeri, Sebastián Blanco y Tomás Conechny.

Real Salt Lake: Pablo Ruiz.

San José Earthquakes: Daniel Vega, Andrés Ríos y Christian Espinoza. DT Matías Almeyda.

Vancouver Whitecaps: Erik Godoy.