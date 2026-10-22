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Nico Paz deslumbra en Italia y despierta el interés de Manchester United y Chelsea

El argentino atraviesa un gran momento en Como y viene de convertirle dos goles al United. Real Madrid conserva una cláusula para repescarlo en 2027.

22 de octubre 2026 · 12:24hs
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Nico Paz deslumbra en Italia y despierta el interés de Manchester United y Chelsea

Nicolás Paz atraviesa un presente destacado en el fútbol italiano y sus actuaciones ya generan interés entre los principales clubes de Europa. El mediocampista de Como viene de anotarle dos goles a Manchester United por la Champions League y, según la prensa italiana, también está en el radar del conjunto inglés y de Chelsea. Su crecimiento abre interrogantes sobre su futuro.

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Real Madrid conserva una opción para recuperarlo

La situación contractual del argentino será clave en los próximos mercados de pases. Real Madrid, club en el que se formó, tiene la posibilidad de ejecutar una cláusula de recompra por 80 millones de euros, disponible entre el 1 y el 15 de julio de 2027.

Paz llegó a Como en 2024 y rápidamente se transformó en una de las figuras del equipo. Aunque desde España intentaron recuperarlo, el futbolista optó por continuar en Italia, donde la institución realizó una importante inversión para quedarse con su ficha.

El entrenador Cesc Fàbregas pretende retenerlo para seguir consolidando el proyecto deportivo. El propio jugador había expresado su deseo de continuar en el club al considerar que allí encontraba mayores oportunidades para desarrollarse.

Un presente que también potencia su lugar en la Selección

A los 22 años, Paz también busca afianzarse en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección argentina. Sus actuaciones en Como y su capacidad para marcar diferencias en partidos importantes alimentan las expectativas sobre su evolución.

Con Manchester United y Chelsea atentos a sus pasos, y Real Madrid con la posibilidad de recuperarlo, el futuro del mediocampista promete ser uno de los temas a seguir en el próximo mercado. Su rendimiento en Italia podría elevar todavía más su cotización y despertar el interés de nuevos candidatos.

Reescribirlo con tono más periodísticoSumar la cláusula y su impacto

Nicolás Paz Italia Manchester United
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