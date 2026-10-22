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Se vienen atractivos duelos en el Torneo Oficial de damas

Por la fecha 11 de la Zona Campeonato, CRAI visitará a El Quillá Amarillo y Banco Provincial a Santa Fe RC. En el ascenso, Alma se presenta ante Quillá Blanco

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 17:14hs
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CRAI jugará frente a El Quillá Amarillo de visitante en el Sergio Antoniazzi.

CRAI jugará frente a El Quillá Amarillo de visitante en el Sergio Antoniazzi.

Será un sábado a pura emoción con una cartelera más que interesante en cumplimiento de la fecha 11 de la Zona Campeonato y el capítulo 12 del ascenso en el Oficial. En el principal estamento, en el Sergio Antoniazzi, CRAI, uno de los punteros, visitará a El Quillá Amarillo, mientras que el otro puntero, Banco lo hará ante Santa Fe RC en Sauce Viejo.

En el ascenso, Argentino de San Carlos superó a Santa Fe RC Blanco por 4 a 0 el miércoles por la noche, y el líder Alma Juniors se presentará ante El Quillá Blanco en el predio de la ASH.

Apasionante jornada afrontará el Oficial de hockey

Este sábado será turno de la undécima fecha en la Zona Campeonato. En barrio Las Delicias, Universitario y Colón de San Justo animarán un duelo directo de la parte baja de las posiciones. Para las Cuervas es clave en sus aspiraciones de alcanzar y superar a El Quillá Amarillo y evitar la lucha por el descenso. Para el “conquistador”, una de sus últimas chances de zafar de ese cruce.

Las Tiburonas buscarán aprovechar el nivel que alcanzaron y el envión anímico que significó vencer a SFRC, aunque enfrente volverán a tener una prueba de fuego: medir fuerzas frente a CRAI, uno de los líderes que defiende la cima.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby se cruza con Banco, un duelo clave para reacomodar su rumbo (lleva dos fechas sin ganar) y recuperar la confianza.

En la vereda de enfrente, un elenco encendido como las Kresteras que va consolidado como puntero y con la misión de estirar su andar arrollador (cuatro triunfos en fila). La jornada allí se completará con duelos determinantes desde Reserva hasta Sub16, por la pelea de los títulos. Otra serie que se las trae se dará en Cabaña Leiva entre La Salle y El Quillá.

La escuadra colegial llegan entonadas tras despacharse con un gran volumen de juego frente a Colón de San Justo. Las del Parque Belgrano, fieles a su ADN de intensidad y vértigo, saldrán a quemar las naves para sumar de a tres y acortar la brecha en la pelea de arriba por clasificar a semis. Esa grilla incluirá partidos cruciales desde Reserva a Sub14.

Las posiciones en la Zona Campeonato, en primera división, se encuentra del siguiente modo: Banco Provincial y CRAI 24; El Quillá 20, Santa Fe Rugby 13, El Quillá Amarillo 10, Universitario de Santa Fe 8, y Colón de San Justo 0.

Argentino de San Carlos se impuso a Santa Fe Rugby C por 4 a 0 en Sauce Viejo.

Argentino de San Carlos se impuso a Santa Fe Rugby C por 4 a 0 en Sauce Viejo.

Argentino de San Carlos festejó en el ascenso

En uno de los anticipos de la fecha 12 del segundo estamento del certamen local, en Sauce Viejo, Argentino de San Carlos derrotó por 4 a 0 a Santa Fe Rugby Blanco. Los goles para el conjunto sancarlino llegaron por intermedio de Cecilia Rodríguez en dos ocasiones, Martina Ferrero y Martina Soria. Provisoriamente, la tabla de posiciones quedó del siguiente modo: Argentino de San Carlos y Alma Juniors de Esperanza 31, CRAR de Rafaela y CRAI Blanco 21, Colón de Santa Fe 18, Santa Fe Rugby B 13, Atlético Franck 13, Unión 7, Santa Fe Rugby C 4 y El Quillá Blanco 0.

Uno de los platos fuertes de la fecha tendrá lugar entre Atlético Franck y CRAR, dos equipos que llegan con el pecho inflado tras levantar vuelo en la última presentación. Por otra parte, CRAI Blanco recibirá a Colón. Las “gitanas” transitan un gran momento en alza (tres triunfos al hilo) que las catapultaron al tercer puesto, compartiendo la línea con CRAR.

Las Sabaleras van muy motivadas (también acumulan tres éxitos seguidos), con la ilusión intacta de festejar afuera, prolongar su protagonismo y alcanzar a su rival en la tabla. En la cancha principal de la ASH, cara a cara estarán Unión y SFRC Azul. Comparten realidades similares en su búsqueda por salir de la mala racha de cinco fechas sin sumar de a tres.

El Quilla Blanco aspira a dar otro paso en su camino de consolidación cuando reciba en la cancha 2 de la ASH a Alma Juniors. Alma Juniors de Esperanza quiere seguir por la senda triunfal y prolongar su andar demoledor que las tiene como único invicto en la punta.

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