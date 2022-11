Copa Argentina: este jueves se sortea la edición 2023

LEER MÁS: Rosario Central vendió a Buonanotte al Brighton

Liga Profesional (28): Aldosivi, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Boca, Central Córdoba, Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s, Patronato, Platense, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento, Talleres, Tigre, Unión y Vélez.

Primera Nacional (15): All Boys, Almagro, Belgrano, Chacarita, Chaco For Ever, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Deportivo Riestra, Estudiantes de Caseros, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de Mendoza, Independiente Rivadavia, Instituto, San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán.

Primera B Metropolitana (5): Colegiales, Comunicaciones, Defensores Unidos o Villa San Carlos, Deportivo Armenio e Ituzaingó.

Federal (10): Central Norte, Ciudad de Bolívar, Gimnasia y Tiro de Salta, Independiente de Chivilcoy, Olimpo, Racing de Córdoba, San Martín de Formosa, Sarmiento de Resistencia, Sol de Mayo y Villa Mitre.

Primera C (4): Deportivo Español, Excursionistas y dos cupos a confirmar.

Primera D (2): Yupanqui y Defensores de Cambaceres o Centro Español.