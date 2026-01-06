Dakar 2026: Honda quiebra el dominio en motos y Ford toma el mando en autos

La tercera etapa del Rally Dakar 2026 sacudió la general: Honda celebró en motos con Schareina y Ford impuso autoridad en autos.

La tercera etapa del Rally Dakar 2026 , con salida y llegada en Al-’Ula , marcó un punto de inflexión en la competencia. En una especial de 421 kilómetros cronometrados , Honda rompió la hegemonía de KTM en motos y Ford pasó a liderar con fuerza en autos , reordenando la clasificación general.

En la categoría motos, Tosha Schareina firmó una actuación de alto vuelo y se quedó con la victoria de etapa, encabezando un 1-2 demoledor para Honda junto a Ricky Brabec . El español administró ritmo y navegación con precisión quirúrgica, deteniendo el cronómetro en 4:26:39 , en una jornada donde la estrategia y las bonificaciones jugaron un rol clave.

KTM, que había dominado los primeros compases del rally, cedió terreno. Daniel Sanders, sin pelear directamente por el parcial, supo capitalizar las bonificaciones y retuvo el liderazgo de la general, mientras que Edgar Canet perdió posiciones y cayó al cuarto lugar del acumulado.

Entre los argentinos, Luciano Benavides volvió a mostrarse competitivo. Llegó a marcar parciales de referencia, pero una merma en el tramo final lo relegó al cuarto puesto del día, resultado que igualmente le permitió escalar al quinto lugar de la general. Distinta fue la suerte de Ignacio Cornejo, que tras liderar en el inicio sufrió una caída y retrocedió posiciones.

La dureza del trazado también dejó consecuencias: Tobias Ebster abandonó tras lesionarse una mano y Stefan Svitko quedó fuera por un golpe en el hombro, confirmando que el Dakar no perdona errores.

Autos: Ford impone ritmo y monopoliza los puestos de vanguardia

En autos, el golpe de escena fue aún más contundente. Mitch Guthrie logró su primera victoria en la categoría Ultimate y saltó directamente al liderazgo de la clasificación general, encabezando un 1-2 para Ford junto al checo Martin Prokop.

El dominio de la marca estadounidense se refleja en la tabla: Ford ocupa del primero al quinto puesto del acumulado con Guthrie, Prokop, Mattias Ekström, Carlos Sainz y Nani Roma, una señal de superioridad mecánica y fiabilidad justo antes de la etapa maratón.

El contraste fue marcado para Toyota, que venía de jornadas sólidas pero sufrió inconvenientes mecánicos, y para Dacia, que no pudo sostener el protagonismo: Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb cedieron más de 20 minutos y quedaron relegados.

Categorías soporte y presencia argentina

En T3 Challenger, Puck Klaassen y el argentino Augusto Sanz celebraron la victoria de etapa y se mantienen como escoltas en la general. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini continúan firmes dentro del Top 10, al igual que otros binomios nacionales que siguen en carrera.

En SSV T4, González Ferioli finalizó quinto, mientras que Manuel Andújar avanza con regularidad, apostando a la constancia como clave para escalar posiciones. La jornada también sumó un capítulo histórico: Stéphane Peterhansel se impuso en la categoría Stock y estiró su récord como el piloto más ganador del Dakar en ese apartado.

Lo que viene en el Rally Dakar 2026

Este miércoles se disputará la cuarta etapa, primera parte del tramo maratón, con 417 kilómetros hasta un vivac sin asistencia externa. Será una prueba de resistencia, navegación y fiabilidad, un escenario ideal para que el Dakar 2026 vuelva a escribir giros inesperados en su clasificación.