Defensa venció a Coquimbo y es finalista de la Sudamericana

Defensa y Justicia vs. Coquimbo Unido [4-2] | RESUMEN | Semifinal | VUELTA | CONMEBOL Sudamericana

El equipo chileno empezó arriba en el partido con la conquista de Rubén Farfán, pero rápidamente el Halcón reaccionó en ese capítulo inicial y pasó al frente con Francisco Pizzini y un triplete de Romero. Coquimbo achicó la brecha en el complemento con el tanto de Lautaro Palacios, con el partido ya definido y con Defensa pensando en cuidar jugadores para la final.

El partido empezó torcido para Defensa porque Coquimbo sorprendió a los 8, con una escapada por izquierda, centro y un toque de Farfán al gol, luego de una equivocación de los centrales Martínez y Frías. De inmediato, Defensa salió enfurecido y encontró el empate a los 11, con un desborde por izquierda de Romero, centro al medio y definición de Pizziniante el arquero Cano.

El Halcón continuó apostando a su juego por abajo y abriendo por las bandas y logró el segundo en 21, por medio de Romero, quien conectó de cabeza un toque atrás de Larralde. Un minuto más tarde, Defensa golpeó de nuevo, con un disparo de Romero, tras una cesión de Bou, terminando una gran jugada colectiva.

Sobre el final de la etapa, llegó el cuarto, otra vez con una pelota en profundidad y un acierto de Romero, para casi sentenciar la eliminatoria. En el segundo período, el local se relajó lógicamente después del gran esfuerzo que hizo y le permitió a Coquimbo adelantarse unos metros en el campo.

Además, fue clave la salida de Larralde en Defensa para que los chilenos tengan mayor presencia en la zona media y pueda llegar al descuento en 17 minutos, con un puntazo de Palacios ante Unsain.

Los trasandinos dominaron, pero no tuvieron puntería para llegar a un tercer gol que hubiese puesto en aprietos al equipo argentino. Defensa aprovechó su gran primer tiempo para sellar la clasificación y soñar con levantar el título.

Síntesis del partido de la Copa Sudamericana

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; David Martínez, Adonis Frías, Rafael Delgado; Emanuel Brítez, Valentín Larralde; Eugenio Isnaldo, Enzo Fernández, Francisco Pizzini; Walter Bou y Braian Romero. Director técnico: Hernán Crespo.

Coquimbo Unido: Matías Cano; Benjamín Vidal, Federico Pereyra, Raúl Osorio, Juan Carlos Espinoza; Jorge Gatica, Diego Aravena, John Salas; Rubén Farfán, Joe Abrigo y Lautaro Palacios. Director técnico: Juan José Ribera Fonseca.

Goles en el primer tiempo: 8m Farfán (C), 11m Pizzini (DyJ), 21m Romero (DyJ), 23m Romero (DyJ) y 44m Romero (DyJ).

Gol en el segundo tiempo: 17m Palacios (C).

Cambios en el segundo tiempo: en la reanudación del juego, Felipe Villagrán (C) por Espinoza y Nicolás Berardo (C) por Vidal; 9m Marcelo Benítez (DyJ) por Larralde; 20m Rafael Arace (C) por Abrigo; 29m Washington Camacho (DyJ) por Pizzini y Franco Paredes (DyJ) por Isnaldo; 38m Miguel Merentiel (DyJ) por Bou, Ciro Rius (DyJ) por Romero y Diego Vallejos (C) por Aravena.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Estadio: Norberto Tito Tomaghello (Defensa y Justicia).

Instancia: vuelta semifinal Copa Sudamericana.