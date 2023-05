Calderón: "En la ciudad como estábamos viviendo, no es bueno"

El chaqueño, un vez finalizado el encuentro, apuntó que "en el primer tiempo no estuvimos tan tranquilos con la pelota, la perdíamos muy rápido, eso no nos convenía, intenté darle tranquilidad, lo hablamos y se mejoró en el segundo tiempo. Nos vamos con una alegría a casa".

Más adelante, habló del juvenil Paz, al expresar que "Paz es de La Banda, nos conocemos con el Negro, se notó, estuvo firme y nos dio tranquilidad a todos nosotros. Seguramente sus familiares estuvieron apoyando. Es muy lindo".

Calderón ponderó que "en el plantel nuestro hay muchos pibes, chicos de inferiores, por un lado está bueno, hacemos todos un esfuerzo para sacar al equipo de este momento. Hay que contagiar para llevar alegría a casa. No estábamos en una buena situación, el fútbol argentino es así. Perdés dos partidos y sos el peor, ganas dos y sos Messi".

En otro tramo de la charla, el defensor apuntó que "más allá de la gente, nosotros somos los que damos la cara, y eso también es importante. No estaba nada fácil, nos toca vivir esto, en la ciudad como estábamos viviendo no es bueno. Con esta victoria, empezamos a cambiar el panorama, y dar un mensaje que podemos y vamos a salir de esta".

Antes de despedirse, soslayó: "Del contrato no tengo más nada que hablar, desde que dije eso, no volvimos a hablar, voy a defender estos colores. No quiero decir algo que me comprometa, voy a transpirar la camiseta hasta que alguien decida o me toque irme. Siento estos colores mucho porque crecí, hay que tirar todos para el mismo lado".