El gran gesto solidario de un exjugador de Unión con un club del interior

Tiene pasado reciente en Unión y un gran corazón, donó 10 pelotas a una institución que históricamente compitió en la Liga Sanrafaelina de Fútbol.

El exfutbolista de Unión , Lucas Gamba , volvió a dejar una señal positiva fuera de la cancha al realizar una donación de 10 pelotas al Sport Club Quiroga , club histórico de San Rafael, Mendoza , que participa de la Liga Sanrafaelina de Fútbol y cumple un rol social clave en la región.

El aporte del delantero, identificado por su paso por el club rojiblanco, fue recibido con enorme reconocimiento por la institución mendocina. Más allá del valor material, la donación representa un mensaje de compromiso y cercanía con los clubes del interior, que sostienen su actividad cotidiana con esfuerzo y vocación.

Lucas pone en primer plano la importancia de los clubes que funcionan como espacios de formación, contención y pertenencia social. En cada pelota, entrenamiento y partido, estas instituciones mantienen vivo el espíritu del fútbol desde la base.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sport Club Quiroga (@sportclubquiroga)

Sport Club Quiroga: historia y arraigo en San Rafael

Fundado el 25 de agosto de 1942, el Sport Club Quiroga es una entidad emblemática del fútbol sanrafaelino. Su cancha original, ubicada en las calles Segovia y Coronel Campos, forma parte de la memoria deportiva del departamento y de generaciones de futbolistas que se formaron en la institución.