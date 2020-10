El Hockey busca generar alguna competencia

"Estamos en una situación muy compleja, los clubes pudieron volver a los entrenamientos, los que tienen cancha pueden ir a su club, igualmente cada uno debe cumplir con los protocolos habilitados por la Municipalidad y la Provincia. En el caso nuestro, que tenemos las dos canchas, la de agua y la de arena, hacemos respetar el protocolo a rajatabla" comenzó señalando Ignacio Achkar.

image.png Ignacio Achkar es el tesorero de la Asociación Santafesina de Hockey, dejó la puerta abierta a la posibilidad de jugar amistosos antes de fin de año.

El tesorero de la Asociación Santafesina de Hockey destacó que "El protocolo exige que pueden entrenar diez jugadores o jugadoras por cancha, por turnos de 45 minutos, antes de ingresar deben presentar la declaración jurada, cada plantel tiene que llevar la lista, más todo lo que es los entrenadores. La verdad es que es una situación compleja para el deporte, pero poder volver a entrenar hace muy bien, estamos contentos porque vuelve a llevar a la gente a los clubes".

El exsecretario del ente rector del hockey local sostuvo que "los clubes están muy mal económicamente, las asociaciones que dependemos de las entidades afiliadas estamos en una situación similar. Los clubes que van a la ASH han vuelto todos, lo hicieron tanto los competitivos como los promocionales como las Mamis Hockey. Quizás no lo han hecho con el número de jugadores habituales, pero porque las categorías más chicas son las más dificultosas, porque tienen que ir poquito tiempo y lo tienen que llevar los padres. Pero lo que es competitivo han vuelto todos".

Más consideraciones

Nacho Achkar expresó que "lógicamente que para todo deportista entrenar y no poder jugar es desgastante. Sobre todo, en el hockey que se venía una competencia de alto nivel, tanto para los clubes como seleccionados. Pero creo que es mucho mejor poder practicar que no poder hacerlo. Es positivo que el gobierno provincial haya dispuesto que se pueda volver a las prácticas de deportes, no solo individuales sino de conjunto, aunque sea sin contacto".

image.png El tesorero Achkar junto al presidente Patricio López y Alurralde de deportes de la Municipalidad de Santa Fe.

Destacó el exjugador de Náutico El Quillá que "nosotros anteriormente dividíamos la cancha en dos, y entrenaban dos clubes en forma paralela en turnos de una hora y media. Con el tema de la disposición de los protocolos, la cancha se ha dispuesto de la mejor manera posible, para que puedan entrenar todos los clubes, por lo menos una o dos veces a la semana. Quizás alternando la cancha de agua con la de arena, entonces por ahí se puede entrenar y todas las categorías. Hay que señalar que es de Sub 14 en adelante, porque Sub 12 no pueden practicar deportes en las instituciones".

El dirigente hockístico sostuvo que "Igualmente, en el caso de los clubes que tienen su propia cancha no están concurriendo al sintético de agua ni de arena, entonces nos da la posibilidad de darles más turnos a los clubes que no tienen su propia carpeta para practicar. Las chicas y los chicos no pueden utilizar los vestuarios, tienen que llegar cambiados, y retirarse lo antes posible para que exista contacto entre los que ingresar y salen. Es importante señalar que todos deben llevar la declaración jurada y la lista que se presenta a cada entrenamiento, con todos los datos, por si llegamos algún caso para poder determinar la trazabilidad".

image.png Los equipos que entrenan en el sintético deben ingresar y cumplir el protocolo ordenado por la ASH.

Por último, Uvita, como se lo conoce en el ambiente del hockey a Achkar, consideró que "seamos optimistas que a lo mejor antes de fin de año se pueda competir algo. Está muy complicado la realización de alguna competencia en el deporte amateur. Ojalá a finales del año puedan compartir los clubes aunque sea, no sé si torneo, pero por lo menos partidos amistosos, o algo similar. Por el momento provincia no ha habilitado esta nueva etapa. Debemos la habilitación de la secretaría de deportes, y hay que ser obedientes de dichas determinaciones".