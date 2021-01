El piloto santafesino Marcos Bobbio vuelve al TC2000

En primera instancia, el piloto de 40 años no ocultó su alegría al saber que retornará a pista: “Muy contento por volver al TC2000. La verdad que me perdí las dos anteriores por un tema de salud, lo cual fue una lástima porque tenía muchas ganas de correr y conocía mucho los dos circuitos que se usaron. Hablé con Sebastián Martino y él tuvo una excelente predisposición, ya que anteriormente hicimos una carrera juntos y me sentí muy cómodo”.

Y agregó: “El trazado número 8 lo conozco bien, pero al 6 no tanto. Igualmente estamos muy entusiasmados, ya que la intención es estar lo más cerca posible y redondear todas las vueltas. Lo primordial para nosotros es adquirir experiencia porque este tipo de auto nunca lo había manejado”.

Por último, Bobbio destacó el fortalecimiento gradual que tiene el TC2000: “Buscaremos estar lo más adelante que se pueda. Además, la categoría está sumando autos y eso hace que se ponga más interesante. Estoy muy a gusto en la Escudería Fela, ya que aparte de ir a correr, pretendo pasar un buen fin de semana con un lindo ambiente”.