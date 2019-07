Falleció Huguito "Dinamita" Santillan, el boxeador santafesino

El boxeador santafesino, Huguito "Dinamita" Santillán, oriundo de la ciudad de Ceres, se encontraba en terapia intensiva en el hospital de San Nicolás tras una pelea que realizó el pasado fin de semana.

El fallecimiento se habría producido pasada la una de la madrugada de este jueves y el velatorio se realizará en Villa Constitución donde residía junto a su familia.

En su cuenta de la red social Héctor Pela Santillana su sobrino, escribía:

No hay Consuelo Para Este Dolor Hermano Estoy Partido al Medioo Por Que Nos Dejaste Si tenías Tantas cosas objetivo Por Cumplir metas Pero Dios Te Quiso Tener Con el Todos Algun Dia Partiremos pero Te Adelantaste Muchoo Hermanoo Ahor Con Quien Voy a Ir a Correr con Quien Voy a Ir a Entrenar Explicame Vos Me llevaste al Boxeo Me Enseñaste Cosas increíbles Por diooss Me duele El Almaa No Tengo Mas Lagrima Para este dolor te voy a extrañar dinamita Me Quedo Con los mejores momento que pasamos juntos mi rey Fuiste Alguien Especial Para Mi Eras mi Idolo Yo seguia Tus Pasos Hermanoo Ahora Me dejaste soloo Pero Dios Te Quiso tener alla Con el Tus Hijos te Van a Extraaañaar muchoo Hermanoo Dale fuerzas a Tu mujer de donde estes y a tus hijos. Quizas no Me di Cuentaa Que Te estabas despidiendo Me isiste pasar Este Mes Increíble Fue especial Y querias que yo Este en El rincon Como si fuese que era tu última pelea y estuve ahi hermanoo Siempre juntos mi loco Dame fuerzas Campeon De La Vida ❤️