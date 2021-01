Gran festival de surf con tablas largas en Mar del Plata

El apellido de Ana es Chudnenko y nació en Moscú. “A los 9 años mis padres se vinieron desde Rusia para buscar una mejor vida en este país y cayeron en Mar del Plata. Yo conocí el mar por primera vez, amigos me metieron a surfear a los 12 y fue amor a primera vista. Aprendí en la academia de Daniel (Gil) y nunca más dejé. Gané el título argentino de longboard –tablas largas- en 2012 y hoy soy campeona rusa de tabla corta. Corro en ambas modalidades, pero el longboard es algo especial. Por eso, para este evento, me preparé de forma especial, hace días. Porque los logs son aún más grandes (minímo 2m75 metros) y tienen no sólo otro estilo de riding sino también una propia historia y formas, que a mí me atrapan. Es el pasado y volver a la esencia del surf”.