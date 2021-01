Imperdible torneo retro de surf en Mar del Plata

En Ala Moana Log Fest, los surfistas deberán realizar maniobras controladas en la sección crítica de ola usando toda la tabla (la punta y los rieles, en especial) y la onda, ejecutando un surf clásico y tradicional de décadas pasadas. Quien lo haga, con el mayor grado de dificultad, con el mejor estilo, fluidez y gracia, gracias a sus movimientos de pies en la tabla, recibirá las puntuaciones más altas, informaron desde la organización.

Surf.jpg Se viene la segunda edición de Ala Moana Log Fest de sur en Mar del Plata. Foto: Julián Mozo

“Este evento lo celebramos para divertirnos pero también como una forma de demostrar que el surf no es uno solo, que se puede disfrutar con tablas cortas y largas, con una o cuatro quillas, y con diferentes estilos. Antes estaba mal visto si surfeabas con una tabla o de una forma distinta a lo establecido. Pero luego cambió todo. Como en la sociedad… Antes al distinto se lo ocultaba, no se lo aceptaba. Si vos tenías un hijo discapacitado no lo sacabas de tu casa, por ejemplo. Hoy, por suerte, ya no es así. No hay un bien y un mal, no hay una forma de comer, de hacer música, de ser o de vivir. Y tampoco de surfear... Hay un mayor respeto por la diversidad y esto es lo que nosotros queremos potenciar con una jornada así, buscando el respeto también en el agua. Hoy es necesario aceptar las diferencias, apoyar al que es distinto para que sea lo que quiere ser y no lo que la sociedad espera que sea”, fue el mensaje de Fernando Aguerre, el argentino responsable de que el surf sea olímpico, quien tuvo esta idea y en este verano tan complicado la concretó con el apoyo del surfshop Ala Moana (acaba de abrir nuevo local en la esquina marplatense de Güemes y Rawson) y las empresas Quiksilver, Roxy y Ford.

Se viene el Ala Moana Log Fest de surf en Mar del Plata, un torneo pero, a la vez, una forma de honrar la tradición de un deporte que este año, si la pandemia lo permite, será olímpico por primera vez.